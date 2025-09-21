演歌歌手天童よしみ（70）が21日、都内で、「天童よしみ“昭和百年”カラオケ大会」を開催した。

天童よしみ名義の同大会は2年連続開催で、課題曲は「昭和かたぎ」「昭和ごころ」の2曲となった。200人超の応募者の中から、審査を通過した19人が決戦大会へ進出。優勝、準優勝者には、天童のコンサートでの歌唱権が贈られる。

「それぞれの人生があって、皆さんがそれぞれの物語で歌唱する姿に胸を打たれました」と話すと、「もう全員優勝です！」と宣言した。

それでも各賞を決める必要がある。優勝は群馬県から参加した高坂ルリ子さん（66＝主婦）が獲得。「トップバッターだったので、一番前で天童さんの歌を聞くことができてうれしかった」。優勝よりも天童の歌を最前列で鑑賞できたことを喜んだ。副賞については「冥土の土産ができました」とした。

天童賞は14歳の山功樹さんが獲得。「大阪のコンサートで毎回前の方でペンライトを振ってくれる子がいて、その子でした」。CDだけでなく「コンサートの生歌を聴いて表現してくれていた」と感謝を込めて話した。

審査結果が出るまで、天童が2曲を歌ったが、「皆さん、食い入るように聞いてくれたけど、緊張した」と笑った。「審査されているような気分で、後から批評されるのかと思った」と苦笑いだった。

大会の最後には「来年もやります！ ぜひ参加してください！」と呼びかけた。だが、「勢いで言ってしまった。まだ何も決まっていないです」と苦笑い。スタッフに「来年もやりますよね？」と念押しした。「新曲を出してカラオケ大会をやる流れは、ファンも真剣に歌を覚えてくれるし、デビューの可能性もある」とし、「良い流れを作れている」と胸を張った。

＜「天童よしみ“昭和百年”カラオケ大会」各賞受賞者＞

◆優勝 高坂ルリ子さん

◆準優勝 村山小百合さん、芦葉奈保美さん、

◆天童よしみ賞 山功樹さん

◆エピソード賞 西森ウメヨさん