いざアリソンとの1番手争いへ バレンシアからリヴァプールに合流したジョージアの守護神にデビューの時が迫る
今夏のリヴァプールにはMFフロリアン・ヴィルツ、FWウーゴ・エキティケ、アレクサンデル・イサクと豪華なアタッカーが次々とチームに加わり、前線の構成をどうしていくかに話題が集中している印象だ。
しかし、他にも楽しみなポジションがある。その1つがGKで、ここにはバレンシアからGKギオルギ・ママルダシュヴィリが合流している。リヴァプールとの契約は昨夏に完了していたが、昨季はレンタルの形でバレンシアに残留。そこでの実績は十分で、昨季はラ・リーガで第7位となる92セーブを記録。ジョージア代表の絶対守護神でもあり、24歳のママルダシュヴィリはアリソン・ベッカーの後継者候補だ。
ママルダシュヴィリだけでなく、パルマから獲得した18歳のイタリア人DFジョバンニ・レオーニ、FWフェデリコ・キエーザ、MF遠藤航といった選手にもEFL杯では出番が回ってくると予想されている。
レオーニやキエーザはあくまで前線のローテーション要員と考えられるが、ママルダシュヴィリに関してはアリソンの立場を脅かす可能性も十分に考えられる。今年3月のインタビューでは、ママルダシュヴィリも1番手を狙っていくと語っていた。
「僕はNo.1の座を争うためにリヴァプールへ向かう。トレーニングでベストを尽くす。その後クラブがどう判断するかは分からないけどね。誰がプレイするかを決めるのは僕じゃないから」
今のところはアリソンが1番手だが、32歳とベテランの領域に入りつつある。ラ・リーガでも実力を証明してきたフレッシュなママルダシュヴィリにもスタメン奪取のチャンスはあるはずで、リヴァプールデビューが待ち遠しい選手だ。