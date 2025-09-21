名匠手がける秋の贅沢アフタヌーンティー

2025年4月に新しく誕生した「Nineteen Eighty Lounge & Bar」。

開放感のある吹き抜けのアトリウムに、約11万5000個のスワロフスキー®・クリスタルをあしらった3基のシャンデリアがきらめく、エレガントな空間です。

そんな「Nineteen Eighty Lounge & Bar」の開業を記念して開催されるのが、ピエール・エルメ・パリとのコラボレーションアフタヌンティー。

「秋の実り」をテーマに、栗やカボチャ、旬のフルーツなど秋の豊かな味覚を用いたラインナップに心ときめきます！

アフタヌーンティーでは、ピエール・エルメ・パリの芸術的なスイーツ7種類、シェフによる繊細なセイボリー５種類が登場。

ドリンクも充実しており、世界中の高級ホテルやラウンジで愛される英国紅茶ブランド「JING TEA」をはじめ、コーヒー、カフェラテ、エスプレッソ、カプチーノ、日本茶などをフリーフローで楽しむことができます。



マカロン ジャルダン ドトンヌ

オレンジと黒のハロウィンカラーが目を引くマカロン。マカロンコックにはさまれたパンプキンクリームの中には、ひっそりとコーンも入っており、甘味と食感にアクセントを与えてくれています。



エモーション オマージュ

モンブランのような繊細なマロンクリーム、マロン風味シャンティクリーム、ビスキュイ、マロンポワレ、洋梨のコンポートの5層が重ねられた、おしゃれなグラスデザート。ほっくりとした甘さの栗は、さわやかな洋梨と合わさり、なめらかな食感と繊細な余韻が口いっぱいに広がります。



シュー オルフェオ

ハロウィンのおばけのようなフォルムがかわいいチョコレートのブラックシュー。シュー生地の中には、香ばしいヘーゼルナッツのプラリネクリームがめいっぱい詰め込まれていて、濃厚なチョコレートと相性抜群です。



サラ

エレガントなイエローのナパージュ、渋みのある緑、茶色のレイヤーが秋の彩りを感じさせるケーキ。まろやかなマロン、パッションフルーツの酸味と抹茶のほろ苦さ、多層な味わいが重なり合うことで生まれる優しいハーモニーを感じてみて。



アンフィニマン プラリネ ノワゼット＆カフェ

正統派で上品なビジュアルのチョコレート。深みのあるヘーゼルナッツと香り豊かなコーヒーのプラリネに、ビターなショコラクリームをまとわせた、奥行きのある味わいが魅力です。



イビザ

紅葉をかたどったチョコレートが映えるケーキ。イチジクの香りをまとったマスカルポーネクリームに、アーモンドビスキュイ、フランボワーズとイチジクのコンポートが重ねられ、視覚的にも味覚的にも味わい深い、秋らしさ満載の一品です。



スコーン アンフィニマン ショコラ

クッキーのような見た目ですが、実はスコーン。カカオの風味を生かしたほのかな甘みとしっとりした食感が口直しにうれしい。



セイボリー

ホテルシェフの手掛ける季節のセイボリーも5品登場！

旬の素材を使用し、スパイスなど秋らしい味わいを取り入れたアレンジで、スイーツとは異なる角度から、アフタヌーンティーを彩ってくれています。

暑さが落ち着き、街も秋色に彩られるこれからの季節。

きらめく「Nineteen Eighty Lounge & Bar」のアフタヌーンティーで、ぜいたくな秋を満喫しましょう♪



■ハイアット リージェンシー 東京 「ピエール・エルメ・パリ」コラボレーション アフタヌーンティー第三弾 概要

所在地：東京都新宿区西新宿2-7-2

場所：Nineteen Eighty Lounge & Bar（ロビー2F）

問合せTEL：03-3348-1234

期間：2025年10月1日（水）〜11月30日（日）

時間：11〜17時（最終入店）※1時間30分制

料金：7500円、グラスシャンパン付 1万500円、ピエール・エルメ・パリ マカロン6個入りギフトボックス付 1万1000円 ※税・サービス料込

※写真はすべてイメージです。

※仕入れの状況でメニューは変更する場合があります。



Text：望月七愛



