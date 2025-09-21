世界陸上の陸上男子４００メートルリレー日本代表の桐生祥秀（日本生命）が２１日までに自身のＳＮＳを更新。リレーメンバーとの４ショットを公開した。

男子４００メートルリレー予選で日本（小池―柳田―桐生―鵜沢）は３８秒０７の２組３着で２１日の決勝進出を決めた。桐生はインスタグラムに「大歓声痺れた！！！」と心境をコメント。陸上男子４００メートルリレー日本代表の小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、鵜沢飛羽（ＪＡＬ）との笑顔をみせた４ショットを披露した。

この投稿には、サニブラウン・ハキーム（東レ）が絵文字でコメントしたほか、タレントの武井壮が「決勝かましてくれ！！！」とコメント。ファンからも「おめでとうございます 陸上息子と叫んで観てました 素晴らしい走りと素晴らしい笑顔 本当にいい写真 明日もリレー侍 応援しますね」「最高でした 家で娘とめちゃくちゃ叫びました（笑）凄い近所迷惑だったろうな（笑）決勝もめちゃくちゃ応援します！！頑張って下さい」「桐生さん素敵です 日本の陸上会の誇りです 感動してます 決勝も思いっきり楽しんでください 最高 ほんとうにかっこいい」「決勝も楽しみにしてます！桐生さんの３走は安定すぎて頼もしいです！！」など多数の応援のメッセージが寄せられてる。