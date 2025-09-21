桐生祥秀のインスタグラム（＠ｋｉｒｙｕ１２１５）より（左から鵜沢飛羽、柳田大輝、小池祐貴、桐生祥秀)

　世界陸上の陸上男子４００メートルリレー日本代表の桐生祥秀（日本生命）が２１日までに自身のＳＮＳを更新。リレーメンバーとの４ショットを公開した。

　男子４００メートルリレー予選で日本（小池―柳田―桐生―鵜沢）は３８秒０７の２組３着で２１日の決勝進出を決めた。桐生はインスタグラムに「大歓声痺れた！！！」と心境をコメント。陸上男子４００メートルリレー日本代表の小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、鵜沢飛羽（ＪＡＬ）との笑顔をみせた４ショットを披露した。

　この投稿には、サニブラウン・ハキーム（東レ）が絵文字でコメントしたほか、タレントの武井壮が「決勝かましてくれ！！！」とコメント。ファンからも「おめでとうございます　陸上息子と叫んで観てました　素晴らしい走りと素晴らしい笑顔　本当にいい写真　明日もリレー侍　応援しますね」「最高でした　家で娘とめちゃくちゃ叫びました（笑）凄い近所迷惑だったろうな（笑）決勝もめちゃくちゃ応援します！！頑張って下さい」「桐生さん素敵です　日本の陸上会の誇りです　感動してます　決勝も思いっきり楽しんでください　最高　ほんとうにかっこいい」「決勝も楽しみにしてます！桐生さんの３走は安定すぎて頼もしいです！！」など多数の応援のメッセージが寄せられてる。