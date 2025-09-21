オリックス・西川龍馬外野手が２１日、出場選手登録を抹消された。２０日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）で右すね付近に自打球を当て、途中交代。福岡市内の病院で右脛骨（けいこつ）骨折と診断された。岸田監督は「チームにとっては痛いですけど、いるメンバーで戦うしかないですから」と前を向いた。

西川はここまでリーグトップの打率３割１分を記録。１１試合を残し、シーズンの規定打席の４４３まで３１打席と迫っていた。プロ１０年目での初タイトルは厳しい状況となったが、残り３１打席を全て凡退したと換算した場合、４１８打数１２０安打で打率は２割８分７厘。現在打率２位のソフトバンク・柳町らがこれを下回れば、西川が首位打者の栄冠を手にできる。

《パ・リーグ打率成績》

西川（オ）・３１０

柳町（ソ）・２９３１

村林（楽）・２９２５

※ソフトバンク・牧原大も現在、打率３割１厘で打席数が４０７

【公認野球規則】

９・２２各最優秀プレーヤーの決定基準

（ａ）リーグの首位打者、最高長打率打者、最高出塁率打者は、最高の打率、長打率、出塁率をあげたプレーヤーに与えられる。（中略）必要な打席数に満たない打者でも、その不足数を打数として加算し、なお最高の打率、長打率、出塁率になった場合には、この打者がリーグの首位打者、最高長打率打者、最高出塁率打者となる。