◆イースタン・リーグ 巨人２―３日本ハム（２１日・Ｇタウン）

巨人の石川達也投手が、２軍降格後初登板で１回無失点と好投した。

３点ビハインドの５回から３番手で登板。先頭の梅林を三ゴロ、清水優を一邪飛、有薗を投ゴロでテンポ良く１２球で投げきった。この日の最速は１４５キロ。「スピードも上（１軍）で投げている時よりもコンスタントに出ていた。３人で終われてテンポも良かった。力を入れるときに、体を振って無駄な動きが出ているのは修正点」と振り返った。

今季から巨人に加入し開幕から先発、救援でフル回転。キャリアハイの４１試合に登板して５勝４敗、防御率２・１４の成績を残していたが、８月２８日の広島戦（マツダ）から４試合連続失点と精彩を欠き、１９日に登録を抹消されていた。「自分自身『まだまだいける』って言い聞かせながらやっていた。体の上と下のバランスが合わずに『疲れが出ているのかな』と、特に後半戦感じることは多かったので、トレーナーさんと話し合って修正している。いい方向に進んでいると思う」とうなずいた。

チームはこれからＣＳへと戦いを進める。「最近ずっと１軍で点を取られっぱなしだった。メンバーに入れば全力で腕を振って、ＣＳでやり返したい」。チームを支えてきた左腕は復調へ前を向いた。