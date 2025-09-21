◆パ・リーグ ソフトバンク１―２オリックス（２１日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクは連敗で優勝へのマジックナンバーは７のままとなった。オリックス戦の連敗は今季初。日本ハムが勝利したため、２・５ゲーム差に縮まった。

打線が再三の好機で無得点。初回無死三塁、３回２死満塁、４回１死一、三塁を逃した。８回には無死満塁を迎えたが、ここで投入された山崎の前に無得点。栗原が空振り三振、牧原大が一邪飛に倒れ、代打・山川も見逃し三振に終わった。２０日にも同じ８回に無死満塁で救援した山崎颯に抑えられて９回に勝ち越し点を献上したが、同じような展開となった。

９回に１点を返し、なおも１死二塁で柳町が左飛。中川がフェンスに激突しながらの好捕に阻まれたが、二塁走者の笹川が飛び出しており、まさかの併殺で試合が終わり、次打者の近藤に回らなかった。小久保裕紀監督は「最後は走塁が悪いですけどね。そんなに簡単に勝たせてはもらえない。経験のある選手はいいでしょうけど、若い選手が出ながら、こういう優勝争いをしている中で、ワンプレーがどれだけ大事か感じているところ」と淡々。連敗ストップに向け「それしかないです」と語った。