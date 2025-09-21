来年のミラノコルティナオリンピック™の日本の出場枠をかけたワールドツアーが10月に開幕。その第1戦〜4戦の代表選考会が20、21日に長野県帝産アイススケートトレーニングセンターで行われ、男子は宮⽥将吾（22、⽇本通運）、吉永⼀貴（26、トヨタ⾃動⾞）ら6人、女子は中島未莉（21、トヨタ⾃動⾞）ら5人の計11人が日本代表に決定した。

【写真】選考会の様子

男子のエースで2回目の五輪代表を目指す宮田は「いいスタートを切れたんで、もうあとはワールドツアーでの個人戦でメダルめがけてやっていきたいです」と個人初のメダル獲得へ意欲を見せた。

■男子代表

宮⽥将吾（⽇本通運）

吉永⼀貴（トヨタ⾃動⾞）

渡邊啓太（阪南⼤）

岩佐暖（きらぼし銀⾏）

林康⽣（中京⼤学）

松津秀太（シリウス EHC）

■女子代表

中島未莉（トヨタ⾃動⾞）

平井亜実（トヨタ⾃動⾞）

渡邉碧（トヨタ⾃動⾞）

⾦井莉佳（⽇本⼤学）

⿊川輝⾐（ヨコハマアイヤジャパン）



ワールドツアー日程

ワールドツアー第1戦 2025年10⽉9⽇〜10⽉12⽇ カナダ モントリオール

ワールドツアー第2戦 2025年10⽉16⽇〜10⽉19⽇ カナダ モントリオール

ワールドツアー第3戦 2025年11⽉20⽇〜11⽉23⽇ ポーランド グダニスク

ワールドツアー第4戦 2025年11⽉27⽇〜11⽉30⽇ オランダ ドルドレヒト



※名称が昨シーズンからワールドカップ→ワールドツアーに変更

※写真は宮田選手