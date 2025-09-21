宮⽥将吾ら11人が日本代表決定「いいスタートを切れた」ミラノ五輪へ向けたワールドツアー代表選考会【ショートトラック】
来年のミラノコルティナオリンピック™の日本の出場枠をかけたワールドツアーが10月に開幕。その第1戦〜4戦の代表選考会が20、21日に長野県帝産アイススケートトレーニングセンターで行われ、男子は宮⽥将吾（22、⽇本通運）、吉永⼀貴（26、トヨタ⾃動⾞）ら6人、女子は中島未莉（21、トヨタ⾃動⾞）ら5人の計11人が日本代表に決定した。
男子のエースで2回目の五輪代表を目指す宮田は「いいスタートを切れたんで、もうあとはワールドツアーでの個人戦でメダルめがけてやっていきたいです」と個人初のメダル獲得へ意欲を見せた。
■男子代表
宮⽥将吾（⽇本通運）
吉永⼀貴（トヨタ⾃動⾞）
渡邊啓太（阪南⼤）
岩佐暖（きらぼし銀⾏）
林康⽣（中京⼤学）
松津秀太（シリウス EHC）
■女子代表
中島未莉（トヨタ⾃動⾞）
平井亜実（トヨタ⾃動⾞）
渡邉碧（トヨタ⾃動⾞）
⾦井莉佳（⽇本⼤学）
⿊川輝⾐（ヨコハマアイヤジャパン）
ワールドツアー日程
ワールドツアー第1戦 2025年10⽉9⽇〜10⽉12⽇ カナダ モントリオール
ワールドツアー第2戦 2025年10⽉16⽇〜10⽉19⽇ カナダ モントリオール
ワールドツアー第3戦 2025年11⽉20⽇〜11⽉23⽇ ポーランド グダニスク
ワールドツアー第4戦 2025年11⽉27⽇〜11⽉30⽇ オランダ ドルドレヒト
※名称が昨シーズンからワールドカップ→ワールドツアーに変更
※写真は宮田選手