宮崎謙介氏（44）＆金子恵美氏（47）夫妻が21日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」に出演。金子氏は、元財務官僚で信州大の山口真由特任教授（42）から思わぬ“口撃”を受けた。

議員同士で結婚した2人。イクメン議員として注目を集めながら不倫スキャンダルで議員辞職した宮崎氏はその後2度目の不倫報道も。妻・金子氏は夫の不倫騒動後、選挙に落選。2度目の裏切りにも夫を許し、夫婦関係を継続した。

各論客から当時の対応についてさまざまな質問が飛ぶ中、山口氏は「私は金子さんがちょっと苦手」と本人にぶつけ、笑わせた。「なんでだろう…金子さんは生まれた時から町の有力者のお嬢さんで、聡明で美人でクラスの真ん中に居て…それが常に当然で。華があって常にポジティブ！みたいなのが…。私、陽キャって苦手で」と説明した。

「あなただってそうじゃない？」と田嶋陽子氏に言われたが、「いや、私は暗いとこいっぱいある」と返した山口氏。「でも、今回、金子さんに質問しようと思って金子さんのものをいろいろ読んでみたら、この人イイ人じゃん！と思って」と、ネガティブな部分も感じ、印象が変わったようだ。

「そういう陰（かげ）みたいな部分を（出さずに）、どうしてこんな軽薄な夫婦漫才みたいなことばっかりやってんだ？と思って。もうちょっと共感を持てる人物像がいっぱいあるのに」と指摘した。

金子氏は「実は私小さい時、そんなド真ん中を生きてない。姉が2人いるので、私はどちらかというと劣等感、コンプレックスの塊で。姉2人みたいにはなれない、と思ってたから…なんとなくずーっと自信がなかった」と吐露。宮崎氏も「自信満々なタイプでは決してない」と妻を評し、山口氏を「うそ〜意外！」と驚かせた。

続けて宮崎氏が「家でも相当勉強熱心だし。番組からこのネタやりますって来たら、それをめちゃくちゃ調べて想定問答を考えたりもする」と金子氏のプライベートを明かすと、山口氏は「真面目で要領の悪いところがあるってことですか？」と質問。「そう！要領悪い！」と金子氏は嘆いた。

その後、夫妻は互いに言いたいことを発表。金子氏は「仏の顔も3度はないよ!!」と釘を刺した。「そうだろうな、と思ってヒヤヒヤしながら人生を歩んでます」と返す宮崎氏に、「ほんとか!?」とツッコミを入れた。宮崎氏は「東京都知事とかどうですか」と提案し、「バカですね〜、何言うてんねん」と金子氏は一蹴していた。