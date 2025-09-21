全国的な猛暑となった今年は、群馬県内でも様々な暑さの記録が更新された。

８月５日に伊勢崎市で国内最高の４１・８度を記録したほか、前橋市では３５度を超える猛暑日が２０日時点で５３日となり、観測史上最多だった２０２３、２４年の３６日を１７日も上回った。猛暑は一段落したが、１０月までは平年より高い気温となる見込みで、前橋地方気象台は「熱中症対策は続けてほしい」としている。

気象庁によると、７〜８月は高気圧に覆われた影響で晴れの日が増え、前橋市の７月の日照時間は平年の１・５倍の２２０・５時間、８月は４５％増の２４２・４時間となった。このため、前橋の７月の平均気温が平年より３・１度高い２８・９度となるなど桐生、伊勢崎、館林、沼田、中之条、みなかみの計７市町の観測地点で統計開始以来最高を記録。８月も前橋、高崎、桐生、伊勢崎、中之条、下仁田、嬬恋の７市町村で過去最高だった。

今年の猛暑日の日数は、前橋市や高崎市など９市町で過去最多を記録。最多は桐生市の５８日で、過去最高の２４年の５０日を８日超えた。伊勢崎市が４１・８度となった８月５日は、桐生市で４１・２度、前橋市で４１度など各地で４０度超を観測した。前橋市と高崎市では今月１８日に３５度を超え、最も遅い猛暑日を更新した。

不要な外出を控えるよう呼びかけられた暑さを少しでも和らげようと、冷却グッズを駆使する人が目立った。前橋市西片貝町の高校２年の女子生徒（１６）は「年々暑くなったけれど今年が１番。少しでも涼しくなれば」と、外出時は小型扇風機を持ち歩く。高崎市井野町の会社員女性（２３）は「日差しが強すぎて、日傘を差していても日陰を歩くようにしている」。

ホームセンター「カインズ」伊勢崎店では、小型扇風機や首にかけるリング状の冷却グッズが人気で、例年より３割ほど売り上げが伸びた。子ども用日傘を求める客も多かったといい、町田安彦副店長は「９月に入っても暑さが続いたので、まだ売れるのでは」とみる。

総務省消防庁によると、県内の５月１日〜９月１４日の熱中症による救急搬送者数（速報値）は１９００人で、前年同時期より３７７人多かった。

夏休み８月末まで延長の市町村、一気に増加

登下校や授業での熱中症を減らそうと、小中学校の夏休みを８月末まで延長する市町村も増えている。

県教育委員会義務教育課のまとめによると、８月末まで夏休みの市町村立小中学校と義務教育学校は３４５校で、全体の７８％を占める。２０２３年度時点では高崎・太田両市の１２４校だけだったが、２４年度に前橋市や桐生市、伊勢崎市など６市町村が夏休みを延長。さらに今年度は館林市やみどり市など１２市町村が延長し、計２０市町村が月末まで夏休みとなった。

夏休みを４日間延ばした館林市教委は「今年は特に暑かったので熱中症のリスク軽減につながったと思う」とみている。一方で、同様に今年度から夏休みを延ばした自治体の教委は「９月に気温が急に下がるわけではない。夏休み延長でどれくらい暑さを和らげられるかはわからない」とする。

２４年度から夏休み延長を検討している渋川市は、学校ごとに保護者などから意見を聴いている。肯定的な意見が多いといい、市教委は延長で生じる家庭の負担や学童などの受け入れ体制を確認していく方針だ。