「ヤクルト−阪神」（２１日、神宮球場）

２２日・阪神戦（神宮球場）で先発するヤクルト・青柳晃洋投手（３１）が古巣と初対決する心境を明かした。「タイガースということで思うところはいっぱいある。いいチームなのは分かってます。いいバッターがみんな出る予定でいると思う。そういうバッターと対戦できるのは楽しみ」と笑みを浮かべた。

ＮＰＢ復帰後２度目の先発で対戦する相手は昨季まで９年間在籍した阪神。特別な感情があり「去年まで一緒にやっていたメンバーなので慣れるまではやりにくさはあると思う」と打ち明ける。警戒する打者は「みんなです。すごいじゃないですか、みんな」と思わず苦笑いを浮かべた。

前回、新天地でのデビュー戦となった１５日・広島戦（マツダ）は４回を４安打８四死球、４失点でＫＯされ、「自分の中では最低のピッチングをした」と改めて猛省。ここまでの調整では、制球力が上がるように取り組んできた。

思い入れが強い阪神戦で本拠地デビューを果たし、移籍後初勝利を目指す右腕。「試合が始まってしまえば僕はスワローズの一員なので関係なく勝ちに持っていけるようなゲーム展開にできたらいいかなと思います」と必勝を誓った。