ルシードエル新CMにBTSのJIN登場♡限定キャンペーンも開始

マンダムの「ルシードエル」は、髪を内外から補修・再整する「Re:(アールイー)シリーズ」を新たに展開。そのキャンペーンアンバサダーにBTSのJINさんを迎えました。9月17日から新CMがWEB先行公開、10月14日から全国放送がスタートします。さらに同日より、JINさんのオリジナルアイテムが当たるレシート応募キャンペーンも開始。シャンプーブラシやポストカードブックなどはここでしか手に入りません。

JINが魅せる新CM「Re:シリーズ」篇

新CMは、ブランドカラーである紫をまとったJINさんが登場する幻想的な世界観。ヘアマスクを開けると「再整リング」が現れ、艶やかな髪が美しくなびくシーンは必見です。

キャップを閉めて仕上げるラストまで、爽やかさと力強さの両方が表現されています。

撮影現場では、風を受けながら様々な表情やポーズを自ら提案し、真剣さとユーモアあふれる人柄でスタッフを魅了。ファンにはたまらないウインクカットも収録されています♡

豪華オリジナルアイテムが当たる！

10月14日からは「ルシードエル JIN オリジナルアイテムが当たる！レシート応募キャンペーン」もスタート。対象商品を2点以上購入したレシートをアップロードして応募できます。

A賞は「シャンプーブラシ+ポストカードブック」（300名）、B賞は「ステッカーシート」（700名）、C賞は「Re:シリーズ詰め合わせ」（100名）と豪華ラインナップ。

応募期間は11月30日まで、全国のドラッグストアやスーパーが対象です。

自分らしい美しさを叶える新シリーズ

「ルシードエル Re:(アールイー)シリーズ」は、うねりやダメージを補修し、究極の艶とまとまりを実現するリニューアルライン。

JINさんのアンバサダー就任で、“あなたらしい髪を自由に楽しむ”というブランドの想いがさらに強く伝わります。

CMやキャンペーンを通じて、自分らしい美しさに寄り添う「ルシードエル」との新しい出会いを楽しんでみてはいかがでしょうか。髪も心も輝かせる秋の特別な体験をお見逃しなく♪