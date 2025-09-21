¸µ¹Åç¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦ÌùÅÄ¤¬ÂàÃÄ¡ÖÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¡×
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ï21Æü¡¢ÌùÅÄÏÂ¼ùÅê¼ê¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÌùÅÄ¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö2Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¼«Ê¬¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¥ê¡¼¥°»²²Ã1Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã¸©¤ËÍè¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²¹¤«¤¤¸©Ì±À¤È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇ®¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤È²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò´ê¤¦¤È¤â¤Ë»ä¼«¿È¤â¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢2Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÌùÅÄ¤Ï14Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¤·¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î17Ç¯¤Ë15¾¡¡Ê3ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¹Åç¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¼«¿È¤âºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Íâ18Ç¯°Ê¹ß¤ÏÅÐÈÄ¿ô¤¬¸º¾¯¤·¡¢23Ç¯¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¹Åç¤òÂàÃÄ¡£24Ç¯¤«¤é¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç21»î¹ç¡¦111²ó¤òÅê¤²¡¢2¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.62¤À¤Ã¤¿¡£