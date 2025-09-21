à20¥»¥ó¥Á¤Ð¤Ã¤µ¤êá¿Íµ¤½÷Í¥¤¬à·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤Þ¤¹!!!¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó´¶Áý¤·¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¥¿¥¤¥×¡×
¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¬¤é¤Ã¤Ã¤Ã¤¯!!!!!!¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ò20¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¤¥ä¡¼¤®¤ã¤ó¤®¤ã¤ó¡£¥¿¥¯¤¦¤Þ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤Î¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¬¤é¤Ã¤Ã¤Ã¤¯!!!!!!¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥«¥Ã¥È¤·¡¢º¿¹ü¥é¥¤¥ó¤Ë¤«¤«¤ë¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¡£20¥»¥ó¥Á¤Û¤É¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡18ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤µ¤ó1ÈÖ¤¦¤Þ¤¤Å¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ!¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤³¤ì¤¬¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¸å¤Î½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ê¡×¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤Þ¤¹!!!¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó´¶Áý¤·¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¥¿¥¤¥×¡×¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¤À¤í¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£