◆ソフトバンク1―2オリックス（21日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが拙攻に泣き、今季好相性のオリックスに連敗を喫して優勝マジック7をまたも減らせなかった。

ソフトバンクは周東佑京が試合前の打撃練習を途中で切り上げ、11試合ぶりにスタメンから外れた。実績十分のリードオフマンを欠くと、先発したオリックス左腕の佐藤一磨に対してチャンスをつくりながらも打ちあぐねた。

初回に先頭の野村勇が遊ゴロ内野安打で出塁すると、けん制悪送球で三塁へ。しかし続く柳町達は見逃し三振に倒れた。2四球などで2死満塁と先制の好機は続いたが、牧原大成は空振り三振で無得点に終わった。

3回も2死満塁で牧原大が二ゴロに倒れ、4回は1死一、三塁で野村勇が三ゴロ併殺打。5回まで投げた佐藤から得点を奪えなかった。

2点を追う8回にも元ソフトバンクの岩嵜翔を攻め立て、無死満塁の絶好機が到来。しかし岩嵜から代わった山粼颯一郎に対して栗原陵矢が空振り三振に倒れ、牧原大が一邪飛。代打山川穂高も見逃し三振で得点を挙げられなかった。20日にも8回無死満塁から山粼に抑えられており、2日連続で「悪夢の8回」となった。

9回無死二塁で笹川吉康の中前適時打で1点返したものの、野村勇が空振り三振。1死二塁で柳町達は左翼フェンス際へ大飛球を放ったが、惜しくも柵越えとはならず左飛に倒れた。すると飛び出していた二塁走者の笹川が戻れず、ダブルプレーで試合終了。最後まで攻撃がかみあわなかった。

ソフトバンクの先発有原航平は8回2失点と安定した投球を披露したが、2回に頓宮裕真、5回には紅林弘太郎にそれぞれソロ本塁打を浴びたのが響いて9敗目を喫した。