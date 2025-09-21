¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢27Æü¥Û¡¼¥à¹ÅçÀï¤Ï¡Ö¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¡×¡¡8Áª¼ê¤¬³¹Ãæ¤Ç»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï27Æü¤Î¥Û¡¼¥à¹ÅçÀï¤Ç¡Ö¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¥Õ¥§¥¹¡×¤ÎÎ¬¾Î¡£¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤â¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×Áª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È³§¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢8¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Âç¹ê¸ø±à¶áÊÕ¤ä¹áÄÇÉÍ¡¢³¤¤ÎÃæÆ»³¤ÉÍ¸ø±à¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¡²¬¤Î³¹Ãæ¤Ç»äÉþ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¢¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¡Ö¤ªÊõ»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ï¤³¤Á¤é¢¡
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¥¤¥±¤Æ¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡Ú»þ´Ö¡Û13»þ¤´¤í¡Á/15»þÈ¾¡Á
¡Ú¾ì½ê¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¡¦¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥³¡¼¥¹
¡¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖTEAM¡¡NAYBee¡×¸ÂÄê¡¡¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¿ä¤·¤¯¤¸
¡Ú»þ´Ö¡Û14:30¡Á
¡Ú¾ì½ê¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ö¡¼¥¹
¡¡£¡Ö¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¡×¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¡Ú»þ´Ö¡Û14»þÈ¾¡Á
¡Ú¾ì½ê¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¥°¥Ã¥ºÇäÅ¹
¡¡¤¥¤¥±¤Æ¤ëLINEÃå¤»ÂØ¤¨
¡¡9·î25Æü¤´¤í¤«¤éÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¥¥¤¥±¤Æ¤ë³¬ÃÊ¥¢¡¼¥È