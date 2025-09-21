◇セ・リーグ 巨人2―5中日（2025年9月21日 バンテリンD）

巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（44）は6回途中5安打5失点で今季4敗目（2勝）を喫し、日米通算200勝を前に3試合足踏みとなった田中将大投手（36）の次回登板について、微妙な言い回しで明言を避けた。

まずは「味方から先制点もらったんでね、ちょっと。守りには入ってないんでしょうけどね」と初回に2点先制してもらいながらその裏、上林に16号ソロ、2回には石伊に3号2ランを浴びて逆転された序盤の投球を悔やんだ杉内コーチ。

それでも3回から5回までは3イニング連続で3者凡退に打ち取るなど立て直したことについては「持ち直して、なんとかね、ゲームつくってくれたんでね」と評価した。

試合後、阿部慎之助監督（46）は中6日となる28日のヤクルト戦（神宮）でマー君を先発させることを示唆していたが、改めてそれについて聞かれると「そうですね。その調整で、準備はさせておきます」とまずは答えた杉内コーチ。

「まあその、あれはありますよ。多少の調整はもちろんありますけども。今のところはマー君を準備させておくというところですね」と最後は微妙な言い回しで言葉を濁した。