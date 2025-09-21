女性3人組「Perfume」が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。今後について語る場面があった。

「Perfume」は21日にメジャーデビュー20周年を迎える。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「20周年を振り返っていかがですか」と問うと、のっちは「一瞬のようで、とても長い20年でしたね」としみじみと話した。

かしゆかは「大体20代の頃とかは、26歳ぐらいに結婚しようねとか言ってたんで。ここまでまさか36、7ぐらいまで、ずっとPerfumeだけでやっていけるなんて思ってなかったので」と感激した。

あ〜ちゃんは「もっと前にはやりも終わって、求めてくれる人もおらんくなって…」とぶっちゃけ、加藤は「えっ、もう自分ではやり終わると思ってたの？」と驚きを口にした。

さらにエンディングでは加藤が「20年超えました。これからどうしていきたいですか」と質問。あ〜ちゃんはかしゆか、のっちと顔を見合わせ「ずっと一緒にいたいです」と笑顔で話した。

加藤が「いつか歌い上げたいですか」とテクノポップ調の歌い方ではなく、歌い上げるような歌唱もしたいかと尋ねると、かしゆかは「最近ね、（プロデュースの）中田（ヤスタカ）さんの手法というか、方向性もちょっとずつ変わってきて。歌心を凄く取り入れてくれるようになったんですよ。20年かかって」と証言。あ〜ちゃんは「今回のアルバム結構歌い上げてて」と続けた。

「Perfume」は21日、今年いっぱいでグループ活動を休止すると、グループのオフィシャルファンクラブサイトで発表した。午前7時にはグループのオフィシャルサイトでも報告した。