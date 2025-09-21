お笑い芸人・ひょうろく（38）が21日、都内で行われた、フジテレビ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（毎週水曜後10・00、10月1日スタート）の第1話完成披露試写会に出席した。

同作は、脚本家の三谷幸喜氏が手掛け、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇。三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーで、主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波ら豪華キャストが顔を揃えた。

ジャズ喫茶・テンベストの従業員の仮歯（かりば）を演じるひょうろく。

ドラマで主演を務めるなどお笑い以外でも才能を発揮し、2025年大河ドラマ「べらぼう」では松前廣年を好演した。

ジャズ喫茶のマスターを演じた小林薫について「めちゃくちゃお優しくてほんとにすごい。いろいろ聞いたら全部知ってらっしゃって」と大感激で、芝居やプライベートについて語り合っていたという。

演技のことは優しく教えてくれたが、料理のことになると「結構厳しい。ほんとの料理人みたいなんです」と人柄に触れ、「すごい好き、大好きだから…好き」とラブコールを送り、会場の笑いを誘った。