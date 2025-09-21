タレントなえなの（24）が21日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。

年内での活動休止を発表したPerfumeの「コールドスリープ」との表現に初めて触れ、自分でも“もしも”のときに使ってみると話した。

番組冒頭で、21日に発表されたPerfumeのオフィシャルサイトでの「私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」との文言を紹介。メッセージの最後に「パワーアップしてカムバックしたい」と復帰を前提とした活動休止であることも触れた。

MCの和田アキ子は「コールドスリープ」について耳慣れない様子で、なえなのに「よく使う言葉？」と質問。なえなのは「初めて聞きました。カッコいいですよね。活動休止とかいろんな言い方がありますけど、私も休止することがあったら、こうやって言おうと思いました」と“もしも”のときに使用すると話した。

「コールドスリープ」は、SF小説などで登場することも多く、人体を低温にして状態を保ち、宇宙空間の移動やタイムトラベルの手段として用いられるケースがある。