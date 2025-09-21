£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤ÏÀ¤³¦Î¦¾å¡¦ËÌ¸ý¿º²Ö¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤ò¥¹¥ë¡¼
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Î½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¡Ê£±£¹Æü¡Ë¤ÇËÌ¸ý¿º²Ö¤¬Í½ÁªÇÔÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï£Ô£Â£Ó·Ï¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¡¢Æ±¶É¾ðÊóÈÖÁÈ¤â¤³¤¾¤Ã¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡££²£±ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¡Ê£±£¶Æü¡Ë¤ÇÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤¬£µ°Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£²¿¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¹æµã¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÌ¸ý¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷²¦¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÏ¢ÇÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£Í½ÁªÇÔÂà¤·¤Æ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ç¤Ï¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë£²£°ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë£±£°£°£°²ó¡×¤Ç¤ÏËÌ¸ý¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖËÌ¸ý¤µ¤ó¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¦¡Á¤ó¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ë¡£ËÌ¸ý¤¬£¶·î¤Ë±¦¥Ò¥¸¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³À²ÖÀµ¤¬¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥±¥¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â£¶·î¤Î¤³¤È¤Ç¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö£±²óÌÜ¤Ç£¶£°¡Ê¥á¡¼¥È¥ë¤ò¡ËÄ¶¤¨¤¿¤«¤é¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈà½÷¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤¬°ìÈÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£