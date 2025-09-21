小川菜摘、具材たっぷり混ぜご飯・ヘルシー手料理公開「栄養バッチリ」「食欲そそる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/21】タレントの小川菜摘が20日、自身のInstagramを更新。手作りの料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】小川菜摘「栄養バッチリ」と話題の具材たっぷり混ぜご飯
小川は「＃かぶの葉しらす鰹節ふりかけ」「炊き立てのご飯に混ぜ混ぜ」とつづり、具材たっぷりのふりかけを混ぜ込んだご飯を公開。さらに「＃点々の餃子」「＃ブロッコリーとゆで卵ツナのサラダ」「＃オクラ炒め」とヘルシーでこだわりの詰まった手料理の数々を披露していた。
この投稿にファンからは「かぶの葉しらす鰹節ふりかけが美味しそう」「食欲そそる」「彩り豊か」「栄養バッチリ」「具だくさんで美味しそう」「手が込んでる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
