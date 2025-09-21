ラッパーで音楽プロデューサーのSKY-HI（38）が21日、TOKYO FM「CHINTAI presentsきゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0〜Touch Your Heart〜」（日曜後0・30）に出演。自身の実家に住んでいた人物を明かした。

自身の両親と仲が良いという内容でトークを展開したSKY-HI。パーソナリティーのきゃりーぱみゅぱみゅから「『ビーファ』のメンバーたちもご実家に住んでたみたいな時あったよね」と指摘を受け、自身がプロデュースする7人組ボーイズグループ「BE:FIRST」の最年少メンバーであるRYUHEIが自身の実家に住んでいたことがあると告白する場面があった。

RYUHEIは当時中学生で「『BE:FIRST』（デビュー）序盤から割といっぱい活動してたから大変じゃん。普通の中学生ってそのスケジュールで帰って洗濯してみたいなの無理じゃん。朝起きるとか学校行くとか…RYUHEIのお母さんもそこめっちゃ心配してた」と回想。実家のある愛知県から息子を送り出すRYUHEIの母に「ウチの実家どうですか？」と居候先として提案したと語った。

「月に1回くらい、俺も行ったことない近所の高級なお寿司屋さんとかでドヤ顔してるRYUHEI（の写真）が親から送られてくる」として「俺より息子ライフ満喫してる」と苦笑い。自身が幼い頃は両親共働きでなかなか外食をする機会もなかったと思い返し「あんまり家族全員でご飯行くとかなかったから、全然RYUHEIの方が“息子”してた」と楽しそうに話した。