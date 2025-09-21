「日本ハム７−２ロッテ」（２１日、エスコンフィールド）

序盤から主導権を握った日本ハムが２連勝。貯金を今季最多タイの２６とした。ソフトバンクが敗れたため、ゲーム差は２・５となった。

日本ハムの試合後にソフトバンク−オリックス戦が決着。ゲーム差が２・５に縮まったことを確認して出てきた新庄監督は「怖いですね、１つのミスは。今後はあんまコメントないっすよ。とにかく勝って勝って勝ちまくって、だれが活躍しようが、ミスしようが関係なしで全員でチーム１つになって勝っていくだけ」と、うなずいた。

ただ、この試合は１つ誤算が。通算９００試合登板のかかっていた宮西を、九回２死から登板させる予定だったが、ダブルプレーで決着したため、持ち越しに。指揮官は「今季３つの目標があって、優勝することと、大けがをさせない起用法で勝っていくこと、そして宮西君の９００登板。最後に２アウトから、準備はさせてたんですけど。『ダブルプレーかい』って」と苦笑い。「リクエストしようかと思った（笑）。セーフやろって。ってぐらい投げさせたかった」と、冗談も交えつつ悔やんだ。