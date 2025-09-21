爆笑問題田中裕二（60）が21日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に出演。ある俳優との再会を興奮気味に語った。

この日のゲストは北山宏光（40）。北山は現在、滝沢秀明氏が社長を務める芸能事務所「TOBE」に所属しており、太田光は「タッキーのところだね。タッキーも会ってないねえ」と話した。この流れで田中は「俺、この間翼くんに会ったのよ」と滝沢氏とユニットを組んでいた俳優今井翼と対面したと報告。爆笑問題は90年代にテレビ東京系で放送されていた「愛LOVEジュニア」で共演しており、太田は思わず「マジかよ！！」と声を張り上げた。

田中によると、今井とは自身がMCを務める日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」で共演し「（番組は）『初だ』って言って。そしたら『本当に子供の時からお世話になりました、爆笑さんには』ってあいさつしてくれて。『愛LOVEジュニア』の頃。まだ翼くん子どもだったよねって」としみじみ。太田は「社長（滝沢氏）と『怪談トリオ』で」と当時今井が滝沢氏らと組んでいたユニットを振り返ると「13歳、14歳くらいだったもん」と語った。また「すごいよね。俺らが60（歳）になるわけだよな」と時の流れに感慨深げだった。