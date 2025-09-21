サッカー明治安田Ｊ1リーグ、アルビレックス新潟は20日、“裏天王山”である横浜FC戦を落としました。試合直後の中野社長、寺川強化本部長を取材。「監督交代は考えていない」と話しました。

＜中野社長＞

――今日の敗戦、どう受け止めていますか？

「こういう状況で勝ち点3が必須な状況の中で、それが取れなかったという事実を真摯に受け止めなきゃいけないなという、率直な感想です」





――今シーズンを振り返ると様々な動きがあった。それを受け止めての今の順位はいかがですか？「まだ降格が決まったわけではないのでね、今の段階では諦めずに前を向いて残り8試合、戦うということだと思っていますので、今の質問に対しては今、答える段階ではないというふうに思っています」――今年のシーズンが、これから上向きになっていくためにはどういう部分が必要と考えてますか？「大勢のサポーターの方がこうやって横浜まで来てくださって、非常に感謝していますし、また一方で、選手も勝てなかったことに対する悔しさがにじみ出ている感じがします。ですから残り8試合ありますので可能性を信じて、また、中2日ですけれども、次の試合に向かって、いい準備をしてほしいと思いますし、下を向くなと、前を向いて戦うことが今日来てくださったサポーターさんにも、あるいは、スポンサーさんや地元で応援してくださっている方に対して、絶対、下を向かないということが、今一番重要かと思っています」――入江監督に交代して1勝もできていない「結果なんで、結果については真摯に受け止めなきゃいけないと思いますけれども、選手の出入りがあった中で、大差でというか、試合内容自体、本当に歯が立たない試合が続いているわけではないと思っていますけれども、ただ、勝ち切れていないという事実は、やっぱり真摯に受け止めなきゃいけないと思っていますけれども、そういう意味では、可能性を信じて、監督の、選手の背中を押しながら、次の試合に向かっていきたいと思っています」――選手からは方向性がなかなか共有できていないというようなコメントがあったりする。入江監督の采配力はどうなのか「戦術だとか、練習については常に私も詳細見ているわけではないので、こうやってゲームを通して、感じるところは今述べたところですけれども、今の選手の言葉については、強化本部長のほうが近くで、何かそういうところがあるのかどうか、寺川さんが答えてくれるかな」＜寺川強化本部長＞「こういう時期で勝てないと、もちろんいろんな声が出てくるのは当たり前だし、僕自身も選手のときに経験しています。本当にいろんな意見、不満もあるだろうし、いろんなことがありますけど、それはまあまあ、置いといてじゃないですけど、こういう時期、そういう意見というよりは、本当に次の試合に、どれだけもう一度スタッフ、選手を含めて、熱量で向かっていけるか、チームのために戦えるか、というところだと思います。サッカー的なこと、ああすればよかった、こうしたらよかった、なんて、どの試合もあると思いますけど、それがうまくいってないから勝ててないのも事実ですけど、今はそういうところよりも、本当にもう一度、あれだけサポーターも熱を持って応援してくれているので、本当にクラブがどれだけ応えれるか、ということだと思います」＜中野社長＞――試合後、サポーターが強く言っていたが2人とも直接聞かれた？「寺川が行きました。監督も行こうとしたんですけど私が止めました。私も出ませんでした。繰り返しですけども、降格が決まったわけではないので、次の準備と、申し訳ない気持ちは、本当にあれだけの方々が応援に来てくださって、勝てなかったことは申し訳ないと思いながらも、ただ、ここで諦めたわけではないし、そういった意味で私が監督を止めて、頭を下げて謝る状況ではないと。むしろ応援をいただいて次に勝つためのことを考えるべきと思いましたので、あえて私が行くことを止めました」

＜寺川強化本部長＞

――サポーターの声を聞いてどういうふうに受け止めましたか？

「クラブのことを思ってるなというのは、すごく伝わりましたし、本当に人生かけてじゃないですけど、それほど熱をこの選手たちにね、それが当たり前に思わず、選手も次の試合に向けて、応えられるように、もうやるだけなんで、いろいろ言いたいことも分かりますけども、今別にそれを、言うことではなくて次の試合に、中2日ですけど、どういうふうにテンションを上げて持っていくか、というところが一番大事なとこかなと今は」



＜中野社長＞

――入江監督でいくんだと、もう監督交代はしないと？

「今の段階で監督を変えるとか、そういったことは考えてません」



＜寺川強化本部長＞

――今後どのようなサポートをされていく考えか？

「さっきの話にもつながりますけど、やっぱりボスなんでね。本当にもう一度、改めてみんなを引っ張っていくと、先頭に立っていくというところは言ってます。俺がそんな言い方するのも、あれですけど、やっぱり、本当にボスなんでね、くじけないように、そして、本当にもう一回、名古屋戦に向けて、奮い立たせてほしいなと思います」



――入江監督に今後期待するところは

「期待したいのは、ボスとしてもう一回、奮い立たせる、引っ張っていくというところが、今は一番大事かなと思います。評価しているのは、なかなか結果も出ていない中ですけど、この何試合か、もちろんこういう状況で勝ててないので、適切な言葉ではないですけれども、本当に歯が立たない感じではないと思いますし、もちろん勝たないと本当に意味がないんでね今は。後退しているわけではないと思いますし、本当にもう一度、最初のね、しっかりボールをつないで、自分たちが、主導権を握ってっていう感じは、少し薄れている部分もありますけど、選手も変わって選手の特徴を生かしながらやっていくという部分は、やっていってもらいたいなと思います」



＜中野社長＞

――残り8試合、サポーターにメッセージを

「決して、諦めていません。次の試合もですね全力でチームが戦ってくれると思いますし、また、我々はフロントとして、私も社長の立場で、大勢の方からご来場いただいて、そういった方々に対して、全力でプレーする姿を見せなければいけないと思っていますので、まだ8試合、決して諦めないという思いと気持ちが、今一番重要なのではないかと思いますし、23日、また大勢の方に来ていただきたいと思いますし、またその方々に、我々の出すべきことを、やるべきことを、しっかり表現していければなと思います。その辺をまた、チームとも共有したいと思っています」



＜寺川強化本部長＞

――寺川さんが、選手に対してご自身の経験から、その熱量を高めるために何かメッセージを発したりはされますか

「あまり僕が毎回毎回出て行くのもあれですけど、言えることは伝えたいと思いますし、一度、数試合前に、少し鼓舞じゃないですけど、一回話はしましたけど。本当に基本的なことです。走るとか、戦うとか、そういうことがまずは大事かなというところは伝えました。今ダメダメって言ったところで、それがプラスに働くとはちょっと思えないんで僕自身はね。なんで、ダメダメっていうのは言わないですけど、こうした方がいいんじゃないかということは、伝えるときがあります」



＜中野社長＞

――社長ご自身が、このクラブの価値を高めていくためにどういう行動に出られるのがいいと思いますか？

「20チームでの競争の世界です。勝ち、引き分け、負けがある中で、ただ、現実の順位というものがあります。ずっとこうチームに携わってきて、戦いの中でまだ結論というか結果が出てないんで、今は繰り返しになりますが、頑張るしかないと思っています。が、そういう意味では常にもっと高みを目指すためには何が必要なのかということも現実も踏まえて、この経験をですね無駄にしないように、そのためには、今、順序として、まずは今諦めないこと、次に全力で戦うこと、そういった中で当然結果が出てきます。良い結果、あるいは悪い結果、そこはまた振り返りながら、チームを成長させるための経験として、ちゃんと現実に向き合っていきたいとこんなふうに思っています」