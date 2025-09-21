¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë¡Ö¥Ûー¥à¤ò´¶¤¸¤¿¡×¾®¼òÉôÂÙÚö¡ÄTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¸ì¤ëº£µ¨¤Î·è°Õ
¡¡9·î20Æü¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤È¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¸å¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î¾®¼òÉôÂÙÚö¤¬»î¹ç¸å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤ËÎ×¤ß¡¢»î¹ç¤Î²ÝÂê¤ä¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¡¢¤½¤·¤Æº£¥·ー¥º¥ó¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë9－2¤È¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹ºê¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÁ°¤Ë¼ºÂ®¡£°ì»þ¤Ï¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï59－55¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¾®¼òÉô¤Ï»î¹çÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆþ¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¤¤¤·Á¤ÇÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢9ÅÀÌÜ¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¤Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë°Õ¼±¤¬·¹¤¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£1ÂÐ1¤Ç¤ä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤³¤«¤é¥¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òµö¤·¡¢Áê¼ê¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºÇ¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢É½¾ð¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ûー¥à¤ò´¶¤¸¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥êー¥Ê¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ÏÂç¤¤¤¡£»î¹çÁ°¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤â¤¹¤´¤¯¼ª¤ËÆÏ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë´Ä¶À°È÷¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Îý½¬´Ä¶¤È»î¹ç²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÂå¡¹ÌÚ¡Ê¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ë¤ä¡Ê¥¢¥êー¥Ê¡ËÎ©ÀîÎ©Èô¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ñ¾ì¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÎý½¬¤â»î¹ç¤âÆ±¤¸¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Ç¤¤ë¡£Á°ÆüÎý½¬¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶³ÐÅª¤ÊÉôÊ¬¤ò¾ï¤Ë½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÂ¾¤Î¥Áー¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤´Ä¶¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¿·¥¢¥êー¥Ê¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¥Ûー¥à¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¡×¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¤Î¤È¤¤«¤é¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ûー¥à¤À¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥§ー¤Î²ñ¾ì¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¾ì½ê¤ÇÆ±¤¸Ê·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤ÏÆÃÊÌ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥êー¥Ê¤ÎÀßÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤é´ÑµÒ¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥³ー¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤Ç¤¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤«¤é¤â¿·¥¢¥êー¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬Ä´»Ò¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤â¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¡Íø¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÀÑ¶ËÀ¤ò¤â¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï°ìÈÖ¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¾ï¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿·²ÃÆþ¤Î¥Þー¥«¥¹¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÀÅÀÎÏ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥ÈÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÁê¼ê¥Áー¥à¤ÏÉ¬¤ºÈà¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÈà¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤â¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¿·ÀïÎÏ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»î¹çÃæ¤Ï¾ï¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¡¢¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä5¿Í¤Ç³ÎÇ§¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¡¢¥Õ¥©¥¹¥¿ー¤ò´Þ¤à¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤Î½ÅÍ×À¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤ÎB¥êー¥°Á´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ¯¡¹¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¼Á¤Î¹â¤¤³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ä¥³ー¥Á¤¬¼¡¡¹¤È²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¿¤À¸ý¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÂÇ³«ºö¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö°ì»î¹ç°ì»î¹ç¾¡¤Ä¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Ä©Àï¤ò³Ú¤·¤à»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä¿©»ö´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤¬µÚ¤Ö¤È¡Ö¿©»ö¤Ï¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£±ÉÍÜ¤ä±öÊ¬¤ÎÌÌ¤ÇÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¡Ê¥¢¥êー¥Ê¤Î³°¤Ë¤¢¤ë¡Ë¥¹¥Ýー¥Ä¥³ー¥È¤ä¥¢¥êー¥ÊÆâ¤ÎÇäÅ¹¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£´ÑµÒÌÜÀþ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ì¿Í¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â¿·¥¢¥êー¥Ê¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡TOYOTA ARENA TOKYO¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥·ー¥º¥ó¡£¾®¼òÉô¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Ä¤Ä¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤òÀÀ¤¦¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÅÀ¤â»ý¤ÄÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ñ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
Ê¸¡áÆþ¹¾ÈþµªÍº
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ñ¥¹¥ïー¥¯¤Î¤¢¤È¡¢¾®¼òÉô¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á¤ë