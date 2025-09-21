9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡Ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´°·ëÊÔ
¼¡²ó¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¡ªº£Ç¯4·î¡¢¹©Æ£¸ø¹¯¤µ¤ó¤ÈMCÀîÅç¤Î°ì¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î140¥¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£Á°²ó¡¢»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤ÈÌÜÉ¸¤ò135¥¥í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¥¨¡¼¥¹¡£¿ë¤Ë·Þ¤¨¤¿±¿Ì¿¤ÎÆü¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ÇµåÂ®135¥¥í¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡ª¡©
£Í£Ã¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
¥²¥¹¥È¡§¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢°ËÂôÂó»Ê¡¢¿¹¹áÀ¡
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÈ¯Â¼Ô¡¦¹©Æ£¸ø¹¯¤µ¤ó¤¬Ä¾¡¹¤Ë»ØÆ³¡ªÆó¤Ä¤Î¥Ò¥ß¥ÄÆ»¶ñ¤È¤Ï¡©
ËÜÈÖ2½µ´ÖÁ°¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÎý½¬Ãæ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¸µ¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÈ¯Â¼Ô¡¦¹©Æ£¸ø¹¯¤µ¤ó¡£µåÂ®ÌÜÉ¸¤ò135¥¥í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇÂ®¤Ï129¥¥í¡£»Ä¤ê6¥¥í¤Î¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿Æó¤Ä¤Î¥Ò¥ß¥ÄÆ»¶ñ¤È¤Ï¡©¹©Æ£¤µ¤ó¼«¤é¤¬¼êËÜ¤ò¼¨¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¤ØÁ´ÎÏ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ª
¢£Ä©ÀïÅöÆü¡ªºÇ¸å¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¤³¤È¹õÌÚÃÎ¹¨Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡ª
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥ÁÅöÆü¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î2¿Í¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¼ýÏ¿¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ·èÀï¤ÎÃÏ¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ø¡ª
¸«ÆÏ¤±¿Í¤È¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¡¦¹õÌÚÃÎ¹¨Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡£¹õÌÚ¥³¡¼¥Á¤«¤é1µå¾¡Éé¤Ç¤ÎÂ®µå¤Î½Ð¤·Êý¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¡£
¤³¤ì¤Ç½àÈ÷ËüÃ¼¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¦¡¦¡¦¥¨¡¼¥¹¤¬Æ´¤ì¤ëºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ÄÌ¤ê¡¢ËÜÈÖÄ¾Á°¤Ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÁ´³«¤È¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤ò¡ª
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ¡ªÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤¬¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÏµåÂ®135¥¥í¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤«¡ª¡©