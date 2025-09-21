チョーキューメイが、アニメ『青のオーケストラ Season2』エンディングテーマとなる新曲「青の魔法」を10月6日にデジタルリリースすることを発表した。

◆チョーキューメイ 動画

「青のオーケストラ」は小学館「マンガワン」連載中の阿久井 真による漫画作品のTVアニメ化。ヴァイオリンの元・天才少年、青野 一を主人公に、高校のオーケストラ部を舞台にした青春群像劇。2023年にアニメ第1期が放送されていた。第2期となる「青のオーケストラ Season2」は、2025年10月5日からNHK Eテレで放送スタートとなる。

アニメ『青のオーケストラ Season2』エンディングテーマへ書き下ろしとなる今作は、Naoki Itaiをプロデューサーに迎え、 青春が持つきらめきをテーマに困難にぶつかって孤独を感じるときに並走してくれるような愛に溢れた一曲だという。自身も音楽に青春を捧げてきたからこそ歌詞世界、原作とのリンクを感じさせるバイオリンのソロフレーズが魅力の楽曲へ仕上がっているとのことだ。

▲ジャケット写真

◾️チョーキューメイ・メンバーコメント
青春の正体とは一体なんなのか。
自身を取り巻く環境、今更どうしようも無いこと、同じ様で少しずつ違う毎日の帰り道にある木漏れ日。

喧嘩した事も「実はちょっとボタンを掛け違えていた」だけであったり…。
その1つ1つがパッチワークの様に合わさって大きな青い物語になっていく。

あの時、確かに存在した葛藤や輝きをエンディングテーマ『青の魔法』に詰め込み、
丹精込めて詞も曲も書き下ろしさせていただきました。

放送がとても楽しみです！
是非アニメと併せて『青の魔法』もお楽しみください。

また、同曲の一部が使用されたアニメ「青のオーケストラ Season２」のPVも本日公開となった。

https://youtu.be/rJtAcgpJEwI

◾️アニメ『青のオーケストラ Season2』
NHK　Eテレ　10月5日より毎週（日）午後5:00

アニメ「青のオーケストラ」公式HP：https://aooke-anime.com
NHKアニメ：https://www.nhk.jp/g/anime/
アニメ「青のオーケストラ」公式X：https://x.com/aooke_anime
アニメ「青のオーケストラ」公式YouTube：https://www.youtube.com/@aooke-anime

◾️デジタルシングル「青の魔法」

2025年10月6日（月）配信リリース
https://Cho-Q-May.lnk.to/BlueMagic

◾️＜チョーキューメイ presents 『忘れた頃にやってくる4』＞

◆東京公演　W/レトロリロン
会場　東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
日程　2025年10月20日（月）
開場　18:15　開演　19:00
問い合わせ　DISK GARAGE　https://info.diskgarage.com/

◆愛知公演　W/紫今
会場　愛知・名古屋CLUB UPSET
日程　2025年11月2日（日）
開場　17:30　開演　18:00
問い合わせ　サンデーフォークプロモーション ／ TEL ： 052-320-9100（毎日12:00〜18:00）

◆大阪公演　W/muque
会場　大阪・心斎橋 Music Club Janus
日程　2025年11月3日（月・祝）
開場　16:15　開演　17:00
問い合わせ　GREENS ／ TEL : 06-6882-1224（平日12:00〜18:00）　

◆チケット
料金 / 席種　
前売り：4,500円（当日券：5,000円）＜税込・D代別途必要＞
スタンディング【整理番号付】＊3歳以上チケット必要
https://lit.link/choqmaynoticket

