櫻坂46、新曲タイトルは「Unhappy birthday構文」に決定！タイトル発表のティザーも公開
櫻坂46が10月29日にリリースする13thシングルのタイトルが、「Unhappy birthday構文」となることが発表された。
■公式Xでの突然のティザー映像の公開で、さらに深まる謎
突如公式Xに数字がランダムに映し出された動画が投稿され、ファンの間では「何かが起こる…」と話題になっていたところに公開されたのが、今回のタイトル発表のティザー映像。このティザー映像には「Happy Birthday to You」の楽曲が使用されているが、タイトルには“Unhappy”のフレーズが用いられており、謎が深まるばかりだ。続報に期待しよう。
櫻坂46は8月に、東京ドーム・京セラドーム大阪のドーム公演5daysを含む、全26万人を動員した全国ツアーを終えたばかり。多くのファンを魅了した櫻坂46がどのような展開を魅せてくれるのか、楽しみにしよう。
■リリース情報
2025.10.29 ON SALE
SINGLE「Unhappy birthday構文」
