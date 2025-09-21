櫻坂46、新曲タイトルは「Unhappy birthday構文」に決定！タイトル発表のティザーも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46が10月29日にリリースする13thシングルのタイトルが、「Unhappy birthday構文」となることが発表された。

■公式Xでの突然のティザー映像の公開で、さらに深まる謎

突如公式Xに数字がランダムに映し出された動画が投稿され、ファンの間では「何かが起こる…」と話題になっていたところに公開されたのが、今回のタイトル発表のティザー映像。このティザー映像には「Happy Birthday to You」の楽曲が使用されているが、タイトルには“Unhappy”のフレーズが用いられており、謎が深まるばかりだ。続報に期待しよう。

櫻坂46は8月に、東京ドーム・京セラドーム大阪のドーム公演5daysを含む、全26万人を動員した全国ツアーを終えたばかり。多くのファンを魅了した櫻坂46がどのような展開を魅せてくれるのか、楽しみにしよう。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

SINGLE「Unhappy birthday構文」

