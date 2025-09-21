Galileo Galileiが、10月5日から放送開始となるNHK Eテレ アニメ『青のオーケストラ Season2』のオープニングテーマに決定している新曲「アマデウス」を10月6日にデジタルリリースすることを発表した。

◆Galileo Galilei 動画

公開されたジャケットビジュアルには、チェロを抱える尾崎雄貴（Vo）の隣に、バイオリンを手に凛として立つ少年の姿が写し出されている。この少年を演じたのは、アミューズ令和初のボーイズグループ「The Right Light」のメンバー・木戸啓人。「アマデウス」MVの主演に抜擢されており、MVのストーリーも示唆するアートワークとなっているという。なお、「アマデウス」MVの全貌は明かされておらず、公開日も現時点では未定となっている。

「アマデウス」のPre-add、Pre-saveの事前予約受付も実施中。Apple MusicのPre-add、SpotifyのPre-saveに対応しており、ボタンをクリックすれば、お気に入りまたはライブラリに登録され、配信初日に聴き逃すことなく新曲を楽しむことができる。

そして、アニメ『青のオーケストラ Season2』のPVが公式YouTubeチャンネルにて公開された。このPVでは主人公・青野一に加え、夏の定期演奏会を終えて3年生が引退した海幕高校オーケストラ部で、新たに物語の中心を担う2年生たちの姿が描かれ、音楽への情熱と葛藤が映し出されている。PVにはオープニングテーマである「アマデウス」が使用されており、いち早く音源を聴くことができるので、ぜひチェックしていただきたい。

https://www.youtube.com/watch?v=rJtAcgpJEwI

■デジタルシングル「アマデウス」 2025年10月6日（月）デジタルリリース

NHK Eテレ アニメ「青のオーケストラ Season2」のオープニングテーマ

Pre-add、Pre-save： https://virginmusic.lnk.to/GG_Amadeus

◾️アニメ『青のオーケストラ Season2』

NHK Eテレ 10月5日より毎週（日）午後5:00 アニメ「青のオーケストラ」公式HP：https://aooke-anime.com

NHKアニメ：https://www.nhk.jp/g/anime/

アニメ「青のオーケストラ」公式YouTube：https://www.youtube.com/@aooke-anime

アニメ「青のオーケストラ」公式X：https://x.com/aooke_anime

◾️＜Billboard Live presents Galileo Galilei “BLUE WINTER”＞ 2025年12月9日（火）ビルボードライブ東京（1日2回公演）

1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00 2025年12月10日（水）ビルボードライブ大阪（1日2回公演）

1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00 ◆メンバー

尾崎雄貴（Vo, G）

岩井郁人（G）

尾崎和樹（Dr）

岡崎真輝（B）

DAIKI（G） ◆チケット※飲食代金別

【東京】

DXシートDuo \23,200-（ペア販売）

Duoシート \22,100-（ペア販売）

DXシートカウンター \11,600-

S指定席 \10,500-

R指定席 \9,400-

カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付） 【大阪】

BOXシート \22,100-（ペア販売）

S指定席 \10,500-

R指定席 \9,400-

カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付） ○チケット発売日

9月13日（土）正午12:00〜9月19日（金）23:59＝Galileo Galilei「GG Friends」先行抽選（e+）

9月26日（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）

10月14日（火）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）

ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/

◾️＜Galileo Galilei “TRITRAL TOUR”＞ 2025年

11月23日（日・祝）大阪 BIGCAT（17:00/18:00）SOLD OUT

11月26日（水）東京 Zepp DiverCity（18:00/19:00）

11月28日（金）福岡 DRUM LOGOS（18:00/19:00） ◆チケット：オールスタンディング（Zepp DiverCity公演のみ2階指定席あり）

前売り 6,500円（スタンディング）

2階指定席 7,000円（Zepp DiverCity公演のみ）

U18チケット（スタンディング） 3,000円

※小学生以上有料

※U-18チケットは入場時身分証明書の要提示。公演当日、18歳以下のお客様が対象になります。 ▼チケット販売リンク

イープラス：https://eplus.jp/galileogalilei/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/galileogalilei-tritraltour/

ローチケ：https://l-tike.com/galileogalilei/

◾️イベント出演 ＜山中さわお「JOINT TOUR 2025 “COME ON, BOOTY!”」＞

12月13日（土）札幌PENNY LANE24（17:30/18:00）（w/Galileo Galilei）

