Galileo Galilei、アニメ『青のオーケストラ Season2』OPテーマ「アマデウス」配信リリース決定。「アマデウス」音源入りアニメPV映像公開も
Galileo Galileiが、10月5日から放送開始となるNHK Eテレ アニメ『青のオーケストラ Season2』のオープニングテーマに決定している新曲「アマデウス」を10月6日にデジタルリリースすることを発表した。
公開されたジャケットビジュアルには、チェロを抱える尾崎雄貴（Vo）の隣に、バイオリンを手に凛として立つ少年の姿が写し出されている。この少年を演じたのは、アミューズ令和初のボーイズグループ「The Right Light」のメンバー・木戸啓人。「アマデウス」MVの主演に抜擢されており、MVのストーリーも示唆するアートワークとなっているという。なお、「アマデウス」MVの全貌は明かされておらず、公開日も現時点では未定となっている。
「アマデウス」のPre-add、Pre-saveの事前予約受付も実施中。Apple MusicのPre-add、SpotifyのPre-saveに対応しており、ボタンをクリックすれば、お気に入りまたはライブラリに登録され、配信初日に聴き逃すことなく新曲を楽しむことができる。
そして、アニメ『青のオーケストラ Season2』のPVが公式YouTubeチャンネルにて公開された。このPVでは主人公・青野一に加え、夏の定期演奏会を終えて3年生が引退した海幕高校オーケストラ部で、新たに物語の中心を担う2年生たちの姿が描かれ、音楽への情熱と葛藤が映し出されている。PVにはオープニングテーマである「アマデウス」が使用されており、いち早く音源を聴くことができるので、ぜひチェックしていただきたい。
https://www.youtube.com/watch?v=rJtAcgpJEwI
■デジタルシングル「アマデウス」
2025年10月6日（月）デジタルリリース
NHK Eテレ アニメ「青のオーケストラ Season2」のオープニングテーマ
Pre-add、Pre-save： https://virginmusic.lnk.to/GG_Amadeus
◾️アニメ『青のオーケストラ Season2』
NHK Eテレ 10月5日より毎週（日）午後5:00
アニメ「青のオーケストラ」公式HP：https://aooke-anime.com
NHKアニメ：https://www.nhk.jp/g/anime/
アニメ「青のオーケストラ」公式YouTube：https://www.youtube.com/@aooke-anime
アニメ「青のオーケストラ」公式X：https://x.com/aooke_anime
◾️＜Billboard Live presents Galileo Galilei “BLUE WINTER”＞
2025年12月9日（火）ビルボードライブ東京（1日2回公演）
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
2025年12月10日（水）ビルボードライブ大阪（1日2回公演）
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
◆メンバー
尾崎雄貴（Vo, G）
岩井郁人（G）
尾崎和樹（Dr）
岡崎真輝（B）
DAIKI（G）
◆チケット※飲食代金別
【東京】
DXシートDuo \23,200-（ペア販売）
Duoシート \22,100-（ペア販売）
DXシートカウンター \11,600-
S指定席 \10,500-
R指定席 \9,400-
カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付）
【大阪】
BOXシート \22,100-（ペア販売）
S指定席 \10,500-
R指定席 \9,400-
カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付）
○チケット発売日
9月13日（土）正午12:00〜9月19日（金）23:59＝Galileo Galilei「GG Friends」先行抽選（e+）
9月26日（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）
10月14日（火）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）
ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/
◾️＜Galileo Galilei “TRITRAL TOUR”＞
2025年
11月23日（日・祝）大阪 BIGCAT（17:00/18:00）SOLD OUT
11月26日（水）東京 Zepp DiverCity（18:00/19:00）
11月28日（金）福岡 DRUM LOGOS（18:00/19:00）
◆チケット：オールスタンディング（Zepp DiverCity公演のみ2階指定席あり）
前売り 6,500円（スタンディング）
2階指定席 7,000円（Zepp DiverCity公演のみ）
U18チケット（スタンディング） 3,000円
※小学生以上有料
※U-18チケットは入場時身分証明書の要提示。公演当日、18歳以下のお客様が対象になります。
▼チケット販売リンク
イープラス：https://eplus.jp/galileogalilei/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/galileogalilei-tritraltour/
ローチケ：https://l-tike.com/galileogalilei/
◾️イベント出演
＜山中さわお「JOINT TOUR 2025 “COME ON, BOOTY!”」＞
12月13日（土）札幌PENNY LANE24（17:30/18:00）（w/Galileo Galilei）
関連リンク
◆Galileo Galilei オフィシャルサイト
◆Galileo Galilei オフィシャルX
◆Galileo Galilei オフィシャルInstagram
◆Galileo Galilei オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Galileo Galilei オフィシャルTikTok
https://www.youtube.com/watch?v=rJtAcgpJEwI