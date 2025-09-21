今週の【重要イベント】米新築住宅販売、権利付き最終売買日、米個人所得 (9月22日～28日) 今週の【重要イベント】米新築住宅販売、権利付き最終売買日、米個人所得 (9月22日～28日)



――――――――――――――――――― 9月22日 (月) ――

◆国内経済

・自民党総裁選告示 (10月4日投開票)

・自民党総裁選候補の所見発表演説会

・8月白物家電出荷額 (10:00)

・8月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国9月最優遇貸出金利 (10:00)

・ユーロ圏9月消費者信頼感 (23:00)

・プラザ合意から40年



――――――――――――――――――― 9月23日 (火) ――

◆国内経済

★国内市場休場 (秋分の日)

・自民党総裁選候補の共同記者会見、公開討論会

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ9月製造業PMI (16:30)

・ドイツ9月サービス業PMI (16:30)

・ユーロ圏9月製造業PMI (17:00)

・ユーロ圏9月サービス業PMI (17:00)

・米国4-6月期経常収支 (21:30)

・米国9月製造業PMI (22:45)

・米国9月サービス業PMI (22:45)

・米国9月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が講演 (24日1:35)

・国連総会の一般討論演説 (ニューヨーク、～29日)

・OECD (経済協力開発機構) 中間経済見通し

・米国2年国債入札

【海外決算】

[米]マイクロン・テクノロジー



――――――――――――――――――― 9月24日 (水) ――

◆国内経済

・8月食品スーパー売上高 (13:00)

・自民党総裁選演説会（東京都内)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ9月Ifo景況感指数 (17:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国8月新築住宅販売件数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米国5年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

〇人・夢・技術グループ <9248> ：東証Ｐ→東証Ｓ

〇トライト <9164> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 9月25日 (木) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合議事要旨 (7月30・31日開催分、8:50)

・8月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・8月全国スーパー売上高 (14:00)

・8月外食売上高 (14:00)

・8月全国百貨店売上高 (14:30)

・トヨタ自動車 <7203> が実証都市「ウーブン・シティ」を静岡県裾野市に開業

・東京ゲームショウ2025 (幕張メッセ、～28日)

・40年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ10月Gfk消費者信頼感 (15:00)

・ユーロ圏8月マネーサプライM3 (17:00)

・米国4-6月期GDP[確報値] (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国8月耐久財受注 (21:30)

・米国8月卸売在庫 (21:30)

・米国8月中古住宅販売件数 (23:00)

・スイス中銀が政策金利を発表

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]コストコ・ホールセール 、アクセンチュア

◆新規上場、市場変更 など

★オリオンビール <409A> ：東証Ｐ上場

★ＧＭＯコマース <410A> ：東証Ｇ上場

〇住信ＳＢＩネット銀行 <7163> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 9月26日 (金) ――

◆国内経済

・9月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

★9月末権利付き最終売買日

・自民党総裁選演説会（名古屋)

◆国際経済ｅｔｃ

★米国8月個人所得 (21:30)

★米国8月個人消費支出 (21:30)

・米国9月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

★ＵＮＩＣＯＮホールディングス <407A> ：東証Ｓ上場

〇三菱食品 <7451> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ＮＴＴデータグループ <9613> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 9月27日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・中国1-8月工業企業利益 (10:30)



――――――――――――――――――― 9月28日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・第79回国民スポーツ大会 (滋賀県、～10月8日)

◆国際経済ｅｔｃ

・モルドバ議会選挙



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



