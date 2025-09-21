サウンドチェックから大いに盛り上げたgo!go!vanillas。ステージに勢いよく飛び出してきたジェットセイヤ（Dr）を先頭に、牧達弥（Vo, G）、柳沢進太郎（G）、長谷川プリティ敬祐（B）がステージに揃うと、タンクトップ姿の牧が「アゲてけ、中津川ー！」と叫んで「平成ペイン」でライブがスタートした。

「平成ペイン」のサビに差し掛かると、待ってましたとばかりにSNSでも話題の手振りを観客が一斉に合わせていく。牧が「調子どうですかー!?」と呼び掛けると、「うぉ〜！」と声を上げる威勢の良い観客たち。プリティのカウントから始まった「デッドマンズチェイス」では、アイリッシュパンク調の軽快な演奏でメンバーが入れ代わり立ち代わりのボーカルを聴かせながら、ステージ上を走り回って目まぐるしく楽しませた。牧がギターを刻みつつ「来来来」を歌い出すと、焦燥感を掻き立てるように照明がせわしなくステージを照らして、さらに興奮を煽っていく。

「中津川、楽しんでますか？ いやあ〜この場所、やっぱり最高やな！ 僕たちがこの場所でライブをやったのは2019年がラストで、そのときはベースのプリティがお休みしていたんですけど、プリティ帰ってきた！ 今日は思いっきり楽しみましょう！」と牧。「夏の新曲を」と紹介された曲は、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールエンディングテーマ曲「ダンデライオン」だ。柳沢が奏でる泣きのギターが導いて始まった憂いを帯びたメロディを、牧がスタンドマイクを両手で掴んで歌う。後半にハンドマイクに変えて片手を振りながら歌うと、オーディエンスも手を振って応える。切ない旋律ながらも、リズムに乗って気分が盛り上がる不思議なムードが午後の野外に絶妙に似合っていた。続く「SHAKE」では、マイナー調で激情的な歌とダンサブルな演奏が体を揺らしていく。

「平安」を歌う前に「ここらで思いっきり、ジャンプしてもらっていいですか!?」と呼びかける牧。曲中でお客さんの中に突入して沸かせると、リフトされながらシャウトして盛り上げる。ステージへ戻った牧はジャンプしながら歌い、それに呼応したオーディエンスも地面が揺れるほどのジャンプ！ プリティの先導で「E！M！A！エマ！」とジェスチャーを合わせて、ライブアンセム「エマ」へと流れ込む。間奏で牧、柳沢、プリティの3人が背中を合わせてドラムセットの前でユニゾンフレーズをキメて、柳沢がステージ前でエモいソロを聴かせてみせた。「one shot kill」では、ステップを踏みながら歌う牧が再びオーディエンスの中へと入っていき、さらなる興奮の坩堝となった。

「＜WILD WOOD＞、昨日から始まってますけど、今日がこのフェスのはじまりだと思って気合入れて来ました！ 今日が良くなれば来年はもっと良くなる。ここでロックの歴史を創っていきましょう！ また会えるように、最後にみんなのでっかい声聴かせてもらっていいですか!?」と牧がそう言い放って始まったのは「おはようカルチャー」。バンドとオーディエンスが「さぁ乱れ さぁ乱れ さぁ乱れて」と合唱、コーラスでもひとつになっての大団円。終始一貫、がむしゃらに盛り上げる貪欲さで、最高のライブバンドであることを証明してみせたパフォーマンスだった。

取材・文◎岡本貴之

撮影◎木下マリ

■セットリスト 1.平成ペイン

2.デッドマンズチェイス

3.来来来

4.ダンデライオン

5.SHAKE

6.平安

7.エマ

8.one shot kill

9.おはようカルチャー

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

