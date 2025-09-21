◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィック・ネーションズカップ（PNC）2025 日本27―33フィジー（2025年9月20日 米ユタ州ソルトレークシティー）

日本は前半の30分過ぎから、前に出るディフェンスで飛び出してしまう場面があり、フィジーの個人技にやられてしまった。ハーフタイム後に立て直しただけに、数的優位だった後半17分にFL下川がトライを取りきれなかったのが残念だった。

後半にディフェンスがよくなった要因の1つに、バックスが全員、日本選手になったことが挙げられるだろう。CTBローレンスは成長著しく、調子もよかったが、CTB、WTB、FBのディフェンスでのコミュニケーションを重視して、中野に交代したと思う。声を掛けながらパスコースを消すランをするなど、日本人同士の連携が、防御に生かされた。

このフィジー戦が象徴的だったが、PNCを通して日本人の若い選手の経験値が上がったのが、一番の収穫だ。ランニングとパスに特長があるPR竹内、嗅覚がいいHO江良の第一列や、初キャップを得たFL奥井、WTB木田、CTB広瀬、池田らが出場機会を得た。

2年後のW杯に向け、若手への切り替えも必要な日本代表にとっては、彼らが経験を積み、大きく成長するきっかけになるのは、いいことだ。経験値が高いFBが見当たらないのが気になるが、収穫があったシリーズになったと思う。（元U―23日本代表監督）