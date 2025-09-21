女優の山崎玲奈（18）、其原有沙（24）、声優の礒部花凜（31）らが声優として参加する音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」の2周年記念公演が、21日に東京・品川インターシティホールで行われた。

各キャストがオリジナルキャラクターの役を演じ、昭和から令和までの楽曲を歌い継ぐメディアミックス音楽プロジェクト。この日は日本全国を対象に新メンバーを募集する大規模オーディションの実施と、その模様が放送されるプロジェクト初の冠番組「ウタヒメドリームAUDITION 〜未来のウタヒメはあなた〜（仮）」が来月から放送（全9回予定）することが発表された。

新メンバーについて山崎は「どんな方でもウェルカム」、礒部は「後から加入したメンバーも最初から一緒にいたと感じるくらいなじんで楽しくやっている。安心してウタヒメドリームに来てください」と呼びかけた。

其原は「昨日、（鷲見友美）ジェナちゃんと一緒に帰っているとき、世界陸上をやっている国立競技場の前を通ったんです。そうしたらジェナちゃんが“いつかウタヒメドリームもここでやりたいね”って。前を向いて夢を大きく持てる人と一緒にいると自分も頑張ろうと思える。ともに鼓舞し合える仲間が来たらうれしい」と話した。