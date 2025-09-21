YOASOBIが、フジテレビで10月1日より放送開始となる、脚本・三谷幸喜、主演・菅田将暉、共演・二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波の新・水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の主題歌を担当することが決定した。

ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーとなっている。

YOASOBIが本作に提供する主題歌「劇上」は、ドラマ作品と真摯に向き合い、“この世界は舞台であって、人間はみんな役者である”というテーマを軸に紡がれた楽曲となる。

10月1日に結成6年を迎えるYOASOBIにとって初の試みとなる、コンポーザーAyaseのボーカル参加も実現。ソロ活動ではボカロPとしてのリリースに加え、自身が歌唱するセルフカバーも高い評価を得るAyaseが満を持してYOASOBIとして歌唱参加する本作は、YOASOBIの“いま”を凝縮した、特別な一曲に仕上がっている。

楽曲は三谷幸喜が今作のために書き下ろした私小説『劇場ものがたり』を原作に制作され、さらにYOASOBIが連続ドラマへ楽曲提供するのは初めてののこととなる。10月1日のドラマ初回放送内で初音源解禁を予定。さらに、ドラマ初回放送の直後となる10月2日に配信リリースを行うことが決定している。ジャケット写真も本日公開。

◆ ◆ ◆

■YOASOBIコメント

音楽という形でこの作品に携わらせていただき大変光栄に思っております。楽曲を制作しながらワクワクして、このドラマがどんな仕上がりになっているのか私たちも楽しみにしています。

この『劇上』は三谷さんがお書きになった自伝の小説が原作になっています。全力でドラマにお力添えできるように頑張ろう、という意気込みで作らせていただきました。事前に台本を何度も読ませていただきましたし、レコーディングも何回も録りました。何回もミックスチェックし、歌詞も何度も書き直しました。そして、“この世界は舞台であって、人間はみんな役者である”というシェイクスピアの思想とも向き合い、いろいろと思考を巡らせて難航もしましたが、今のYOASOBIに出せるアンサーを最終的に出すことができて満足しています。ドラマと一緒に楽しんでいただけたらうれしいです。

◆ ◆ ◆