¹ñÎ©¤Ç°ÛÎã¤Î¡È1¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¡É¤Ç¥ê¥ì¡¼¡¡·è¾¡ÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿ºÆ¥ì¡¼¥¹¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë²¹¤«¤¤Çï¼ê
¡þÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢(13Æü¡Á21Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï21Æü¡¢Á°Æü¤ÎÃË»Ò4¡ß100m¥ê¥ì¡¼Í½Áª¤ÇÅÓÃæ´þ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬¡¢°ÛÎã¤ÎÃ±ÆÈ¤Ë¤è¤ëºÆ¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÏÁ°Æü¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸2ÁÈ¤òÁö¤ê¡¢1Áö¤«¤é2Áö¤Ç¤Î¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÁª¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢Íâ21Æü¤ËÃ±ÆÈ¤ÎºÆ¥ì¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢38ÉÃ64¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£·è¾¡¤Ë¤Ï0ÉÃ3ÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤«¤é²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿·è¾¡¤Ï¡¢21Æü¤Î¸á¸å9»þ20Ê¬Í½Äê¡£Âç²ñºÇ¸å¤Î¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦ÃË»Ò4¡ß100m¥ê¥ì¡¼·è¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¥ê¥¹¥È(Í½Áª¥¿¥¤¥à)
2¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹(38ÉÃ34)
3¡Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢(38ÉÃ21)
4¡ËÆüËÜ(38ÉÃ07)
5¡Ë¥«¥Ê¥À(37ÉÃ85)
6¡Ë¥¬¡¼¥Ê(37ÉÃ79)
7¡Ë¥¢¥á¥ê¥«(37ÉÃ98)
8¡Ë¥ª¥é¥ó¥À(37ÉÃ95)
9¡Ë¥É¥¤¥Ä(38ÉÃ12)