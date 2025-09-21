¤Þ¤µ¤Ë¡È³¤Â±É±¡É¡ª ¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥Þ¥ê¥ó¥ë¥Ã¥¯¤Ê¿·¥Ø¥¢¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿
¡¡¤³¤³ºÇ¶á¡È¼õÆñ¡É¤¬Â³¤¯ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¿·¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±Î½¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤â¾Î»¿¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¡È¿·¥Ø¥¢¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡É
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥ë¡¼¤È¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¡¢¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼«»£¤ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤ÏÀÄ¤¤¥Ï¡¼¥È¤ä¿ÍµûÉ±¤Î³¨Ê¸»ú¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¡È³¤Â±É±¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥«¥¤¥ê¤é¤·¤¤¥Þ¥ê¥ó¥ë¥Ã¥¯¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï1Æü¤ÇÌó1.8Ëü·ï¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬²¡¤µ¤ì¡¢Æ±Î½¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÈ±¿§¡ª¡×¡Ö°¦¤¹¤Ù¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¥¢¥¹¥«¤Î¥Ø¥¢¡¼¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÏÈô¤ÓÈ´¤±¤¿ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö³¤Â±½÷²¦¡¢ºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ìÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤ÎWWE¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¡É¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¢¥¹¥«¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÀïÍ§¡¢¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤Î¹³Áè¤ÎÈÄ¶´¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¥¢¥¹¥«¤ÎË½Áö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Î½â¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÆÍÁ³¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤Ç»î¹ç¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼õÆñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¢¥¹¥«¤Î¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡É¤Ë»×¤¤Çº¤à¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È´é·Ý¤¬¥ß¡¼¥à²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Ï·òºß¤Ç¡¢10·î17¡¢18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWWEÆüËÜ¸ø±é¤Ø¤Î»²²Ã¤â·èÄê¡£¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ³®ÀûÍèÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved