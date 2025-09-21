Snow Man ラウール×向井康二が「とにかく暑い」静岡旅へ！ 『旅スノ』第6話は9.28配信
Snow Manが日本列島を縦断するトラベル・ドキュメンタリー『旅するSnow Man ／ 完全版 ‐Traveling with Snow Man‐』の第6話が、28日からディズニー公式動画配信サービス「Disney＋ （ディズニープラス）」で独占配信される。本エピソードでは、向井康二とラウールが静岡へ。今回インタビューと場面写真が公開された。
【写真】花火をする“ラウこじ”が可愛すぎる 公開された『旅スノ』第6話場面写真
本作は、Snow Manのメンバー（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）が南の楽園・沖縄から北の大地・北海道まで、日本列島を縦断しながら各地の絶景やグルメを堪能し、人々との温かな出会いを描くトラベル・ドキュメンタリー。カメラを気にせず、自然体で旅を満喫する姿はここでしか見られない貴重なバラエティー番組としてアツい人気を燃やし続けている。
目黒蓮と渡辺翔太が京都を満喫した第5話に続き、次の旅の行き先とその旅の主人公2人の組み合わせに注目が集まる中、ついに第6話が28日に配信。待望の第6話の配信に先駆けて、今回静岡を旅する向井とラウールの“ラウこじ”コンビインタビューと場面写真が公開された。
第6話の静岡旅では、抹茶や餃子・静岡おでんなどご当地グルメ盛りだくさん。『旅スノ』ならではのまったりとした“ラウこじ”グルメ旅は必見。蝉時雨の中、浜松城を臨む公園の真ん中で待ち合わせした二人は、初めての静岡に心躍らせながら早速浜松城へ入城。
天守閣から浜松市を一望した後、車に乗り込んだ二人が次に向かったのは、老舗製茶のお茶を使った抹茶スイーツが人気の茶屋。涼しげな抹茶ドリンクとかき氷を堪能しながら、お互いの第一印象や仲良くなった経緯など二人ならではのエピソードトークに花を咲かせた。
お昼時になり、お腹を空かせた二人が訪れたのは浜松名物の餃子で行列必至の人気店。餃子トークで盛り上がりながらも、パリパリの餃子をペロリと完食！ 続いて、タビィに勧められ浜名湖で少し体を動かしつつはしゃいでいると、早くも夜食の時間に。静岡の郷土料理「静岡おでん」に舌鼓を打ちながら、お互いの活動についてのリスペクトを語り合う。
ラウールはパリでのモデル活動・向井はタイでの俳優活動と個人の海外での活動も活発な二人。日頃の頑張りを称え合い、最後は美しいサンセットの中、手持ち花火で旅を締めくくりました。まるで兄弟のような空気感を持つ二人だが、この静岡旅ではどんな表情を見せるのだろうか。“ラウこじ”が贈る、ほっこりスローな第6話に期待がかかる。
以下、向井とラウールのインタビュー全文。
――配信中の第一話で、ラウールさんは初の沖縄ということで誰よりもウキウキされていたのが印象的でした。人生初の沖縄、そしてメンバーと一緒に行った感想をおきかせいただけますか？
ラウール：看板が日焼けしてて、セブンイレブンとかもうオレンジじゃなくてもう沖縄色に、朱色になっていて、それがもう居心地が良かったですね。
――撮影中の静岡ロケ（インタビュー時）は順調でしょうか？ “ラウこじ”ペアの旅ではどのような点に注目すればよいか教えてください。
向井：僕は撮影が今回で3回目、ラウールは2回目ですけど、バラエティ番組とはまた違った新しい形の番組なので素の部分が見れるかなと思いますし、のんびりと旅しています。いつもだったらカメラに向かって“バラエティ”したりするんですけど、そういうのもしてないのでホントに伸び伸びとしたVLOGを撮ってる感じです。
ラウール：もうとにかく暑いですね。
向井：日傘をさしながらやってますね。もうそんな感じで気楽にやってます（笑）
――今回、バラエティ番組やYouTubeとはまた違ったフォトジェニックな映像に仕上がっていましたが、撮影中普段と違う特別感というか、違った印象はあったのでしょうか？
ラウール：特別感というか…まぁ自分の中のテーマは「仕事しない」っていう。それは大事にしてます。
向井：まぁコメントとかは自然としちゃってはいるけどね。
ラウール：でもね、休みだと勘違いするという、その気持ちが大事なのでね。
――日本を縦断する旅番組という今回の企画内容を初めて聞いた時の感想は？
向井：沖縄から始まって北海道までってことで、9人居るのでね、各々違う地域に行けるっていうことでワクワクしたり…やっぱり今各々が忙しいので、9人員揃うタイミングも少ない中で、全員で集まって旅できるのは嬉しいなって思いました。
ラウール：初めて聞いた時は、5周年らしい企画だなと。めでたいなと思いました。
向井：北海道もまた全員なので、それぞれの地域から集まってきて9人でトークするのもまた盛り上がるだろうなと楽しみでもありますね。
――今回の番組はSnow Manのみなさんの自然体な姿を見られるのが最大の魅力だと思います。特に沖縄編ではお二人が爆睡しているシーンがファンの間で話題になっていましたが、放送シーンはご覧になられましたか？友人や周りの方々の番組を観た反応はどうでした？
向井：観ましたよ〜。ほんとにしっかりと睡眠させていただけたので（笑）、何とも言えないというか。まぁ寝ちゃうのが許される番組ということで。メンバーも全員居たので甘えさせていただきましたけれども。オンエアで映っている以上に寝てますので。そういうところもこの番組ならではなところかなと思います。
ラウール：観ました！…まぁ今日も寝てやろうかと。
向井：あんまり無くない？ 運転中くらいじゃない？
――最後にディズニープラスで『旅する Snow Man』を視聴しているファンの方へメッセージをお願いいたします。
ラウール：ほんとに僕らがやってることは何でもないことなんですが、それをディズニープラスさんや日本テレビさんがきちんと形にして下さっていて、本当に有難い話ですね。ファンの方がどう思うかは…分かんないですけど、けどまぁ、全然観なくてもいいくらい緩いので、あまり期待せずみてくださいという感じですね。
向井：ほんとに気軽に旅してる感じなので、皆さんもリラックスして観てほしいなっていう。元々ファンの方でも、初めてSnow Man見てくれた方でも「こんなグループいるんだ。気になるな〜」みたいな感じで今からでも追っかけてくれたら嬉しいなと。プラスそこからパフォーマンスも見てくれたらギャップを楽しんでいただけるかなと思いますので、他のメンバーの旅も是非お楽しみに！
トラベル・ドキュメンタリー『旅するSnow Man ／ 完全版 ‐Traveling with Snow Man‐』第6話は、9月28日より「ディズニープラス」で独占配信。
