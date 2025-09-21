¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡¦¤µ¤¯¤é¤ß¤³¡¢¡Ø¶ÛµÞ¥Þ¥ê¥Ñ¡Ù³«ºÅ¤â»²²Ã¼ÔÍè¤º¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¢ª¥Û¥í¤Î¡ÈÂç¹õÃì¡É¤¬»²Àï¤·´¿´î¡Ö³§¤Î¼ÔÂÔ¤¿¤»¤¿¡ª¡×
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤ÎVTuber¡¦¤µ¤¯¤é¤ß¤³¤µ¤ó¤¬¡¢20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡Ø¶ÛµÞ¥Þ¥ê¥Ñ¡Ù´ë²è¤ò³«ºÅ¡£¤È¤¢¤ë¿Íµ¤¥Û¥í¥á¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ß¤³¤µ¤ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô260Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¡ÈÂç¹õÃì¡É¡¡¤ß¤³¤µ¤ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¡Ê01¡§20¡§30¤´¤í¡Ë
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¤ß¤³¤µ¤ó¤¬¶ÛµÞ¤Ç¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ¥Þ¥ê¥ª¥Ñ¡¼¥Æ¥£ ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¡¼¡Ù¤ò°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥Û¥í¥á¥ó¤òÊç½¸¤¹¤ëÂÑµ×´ë²è¤À¡£ÆÍÈ¯´ë²è¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê¥Û¥í¥á¥ó¤«¤é¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖÌÀÆü¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤á¹Ô¤±¤º¡Á¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Á¡×¡Ö¤¢¤È5Ê¬¤ÇÌç¸Â¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤á¤È¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÉÔ»²²Ã¤ÎÏ¢Íí¤Ç¤ß¤³¤µ¤ó¤â°Õµ¤¾ÃÄÀ¡£
¡¡¤À¤ì¤â¤³¤Ê¤¤¤Þ¤Þ1»þ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡Ö²¶¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÈ¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤ß¤³¤µ¤ó¤¬Ã²¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Í¤¨¤Ê¤¡¡Á¤ß¤³¤µ¤ó¤Ï¡¡³§¤Î¼ÔÂÔ¤¿¤»¤¿¡ª¡×¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤ËÇò¾å¥Õ¥Ö¥¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Û¥í¤Î¡ÈÂç¹õÃì¡ÉÅÐ¾ì¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÎ®ÀÐ¤Õ¤Ö¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥Õ¥Ö¤Á¤ã¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤Î¸å¤¹¤°¤Ë¥Õ¥ï¥ï¡¦¥¢¥Ó¥¹¥¬¡¼¥É¤µ¤ó¡õ¥â¥³¥³¡¦¥¢¥Ó¥¹¥¬¡¼¥É¤µ¤ó¤â»²Àï¡£¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ñ¼Â¶·¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMiko Ch. ¤µ¤¯¤é¤ß¤³¡×
