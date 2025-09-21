◆世界陸上 最終日（２１日、国立競技場）

３４年ぶりに東京で開催された世界陸上が最終日を迎えた。ここまで８日の開催を終え、総入場者数は５３万６９９０人と盛況。最終日もイブニングセッションはチケットが完売しており、満員の国立競技場でフィナーレを迎える。

無観客開催だった２１年東京五輪・パラリンピック以来となる大規模な国際大会となった日本での世界陸上開催は、２００７年大阪大会以来３度目。前回１９９７年は５８万１４６２人が観戦した。大阪大会の合計入場者数は３５万９０００人だった。今大会は１３日から土日、祝日は２部制、平日は夜の部のみで開催された。

◆観客動員（モーニング／イブニング）

▼第１日（１３日）３万２７３９／５万６８１９

▼第２日（１４日）３万８０／５万７５２８

▼第３日（１５日）３万３１４４／５万３１２４

▼第４日（１６日）３万７４６３

▼第５日（１７日）３万５９７５

▼第６日（１８日）５万７３２７

▼第７日（１９日）５万８６４３

▼第８日（２０日）２万５８１８／５万８２２１

※改修後の国立競技場で最多観客動員は２２年１０月２９日のラグビー日本代表―ニュージーランド代表戦で６万５１８８人