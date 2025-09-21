¡Ö¤³¤ì¤ÏÊØÍø¡ª¡×¤ÊÀçÂæ»Ô³¹¤Î¿·Æ»Ï©¡¢´°À®»þ´ü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª ¡Ö¿·¤·¤¤¶¶¡×³«ÄÌ¤ÇÌÌÅÝ¤Ê±¦º¸ÀÞ¤«¤é²òÊü!?
¹À¥Àî¤Î¿·¤·¤¤¶¶¡ª
¡¡ÀçÂæ»Ô¤Ï2025Ç¯9·î17Æü¡¢»ÔÆâ¤Î¹À¥Àî¤Ç²Í¤±ÂØ¤¨¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµÜÂô¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯9·î¤Î³«ÄÌ¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ª¤ª¡¢ÊØÍø¡ª ¤³¤ì¤¬¡¢µÜÂô¶¶³«ÄÌ¸å¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
¡¡Æ±Æü¡¢»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃöËôÎ´¹µÄ°÷¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢»Ô·úÀß¶É¤Îº´Æ£½¨¼ù¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¹©Äø´ÉÍý¤ËÅØ¤á¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë9·î¤ò¤á¤É¤Ë³«ÄÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦±Ô°ÕÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤µÜÂô¶¶¤Ï¡¢¼ãÎÓ¶è¤ÈÂÀÇò¶è¤ò·ë¤Ö¶¶¤È¤·¤Æ·úÀßÃæ¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸¤ÎµÜÂô¶¶¤Ï¡¢Éý°÷Ìó14m¤Î2¼ÖÀþ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌó30m¾åÎ®¤Ë¡¢Éý°÷26m¡¢Î¾Â¦¤ËÊâÆ»¤òÈ÷¤¨¤¿4¼ÖÀþ¡Ê±¦ÀÞ¥ì¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤ë¤È5¼ÖÀþ¡Ë¤Î¿·¶¶¤¬²Í¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÜÂô¶¶¤Î¶¶µÓÉôÊ¬¤Î¹©»ö¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏÆ»Ï©¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¹¤êÅÚ¤äÊÞÁõ¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¶è´Ö¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¡¢ÀçÂæ»ÔÆîÀ¾Éô¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¢¤ë¹ñÆ»286¹æ¡Ê½©ÊÝÄÌ¡Ë¤È¡¢2023Ç¯3·î¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿»Ô³¹ÃÏÂ¦¤ÎÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¡ÖµÜÂôº¬ÇòÀÐÀþ¡ÊÆîÃÃÌêÄ®¡¦½®Ãú¹©¶è¡Ë¡×¤¬ÀÜÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤Ç¤â±ýÍè¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢6¼ÖÀþ¤Î½©ÊÝÄÌ¤ËÂÐ¤·¡¢2¼ÖÀþ¤ÎµÜÂô¶¶¤Ï¶¹¤¯¡¢Ê£¿ô²ó¤Î±¦º¸ÀÞ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡Àî¤ÎËÌÂ¦¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ëµÜÂôº¬ÇòÀÐÀþ¡ÊÆîÃÃÌêÄ®¡¦½®Ãú¹©¶è¡Ë¤Ï¡¢¹À¥ÀîÉÕ¶á¤«¤é»Ô³¹ÃÏ¤òËÌ¾å¤·¡¢JRÀþ¤ÈÎ©ÂÎ¸òº¹¤·¤ÆÀçÂæ±Ø¤ÎÅìÂ¦¤ËÈ´¤±¤ëÆîËÌÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£Å´Æ»¸òº¹Éô¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤ÎºßÍèÀþ¤È¾å¶õ¤Î¿·´´Àþ¤Î´Ö¤Ë¶¶¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÀþ¿ô¤â4¡Á6¼ÖÀþ¤È¹¤¯¡¢ËÌ¤Ï¹ñÆ»45¹æ¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀçÂæÆîÉôÆ»Ï©¤Î»³ÅÄICÉÕ¶á¤«¤é½©ÊÝÄÌ¤ò·Ð¤ÆÀçÂæ±ØÅì¸ý¤ØÄ¾ÄÌ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÆ»45¹æ·ÐÍ³¤Ç»°Î¦¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÊÀçÂæ¹ÁËÌIC¡Ë¤ØÄÌ¤¸¤ë¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ò´ÓÄÌ¤¹¤ë°ìÂç¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·ÁÀ®¡£µì¹ñÆ»4¹æ¤Ê¤É¤¬ÄÌ¤ëÀçÂæ±ØÀ¾Â¦¤ÎÅÔ¿´Éô¤òÈò¤±¡¢±ØÅìÂ¦¤Ø¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê±ª²ó¥ë¡¼¥È¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
