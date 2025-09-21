台湾野球を語るうえで欠かせないチアガールたち。表舞台の華やかさの裏に隠された、いま彼女たちが直面する現実とは？ 中華圏の事情に詳しい筆者が、日本ではあまり知られていない台湾チア業界の実情に迫る。（全2回の1本目／続きを読む）

【写真多数】制服コスプレで踊るチア、最前列に陣取るオタクも…台湾チアガール“現地の実情”を写真で一気に見る

◆◆◆

日本と台湾の関係のなかでも特に近しい分野のひとつが、野球だ。むかしの郭泰源（元西武）や大豊泰昭（元中日ほか）から現代の古林睿煬（日ハム）まで台湾出身のNPB選手は多く、またNPBの元選手が、台湾プロ野球の監督やコーチとして活躍する例もめずらしくない。ゆえに日台のプロ野球は、本来はノリもけっこう似ている。

ところが近年、台湾プロ野球の球場の光景が様変わりした。理由はチアガールだ。各球団がかわいい女の子を揃え、応援団の主役が彼女らに転換。球場ではチア専用のお立ち台が内野シートに設けられ、場内放送や場内大型ディスプレイでもガンガンアピールされている。

現在、台湾プロ野球の一軍登録選手は150〜174人程度だが、事情を知る現地の人によればチアガールの総数は200人前後にのぼるという。もはや選手よりも多い可能性が高い。いまや日本人や韓国人のチアも加わっているほか、台湾のプロバレーボールやプロバスケットボールにも同様の文化が拡大している。

アイドル的な要素も目立つ

事実、球場ではチアガール個人の応援タオルやTシャツが売られており、なかには楽天モンキーズ本拠地の楽天桃園国際野球場のように、チアガールグッズ中心のショップと選手グッズ中心のショップが別々に備えられているスタジアムすらある。チームによってその比重は違えど、球場に来ている観客は「チア目的半分、野球目的半分」だという当事者の声もあるほどだ。

なので、台湾チアは日本でも一部で熱心なファンを獲得している。だが、アイドル的な消費のされかたが目立つのも事実だ。





そもそも、彼女らはどういう人たちなのか。現在のようなチアはいつから存在して、個々の女性のマネタイズはどうなっているのか。そのあたりについては謎が多い。そこで筆者は台湾に飛び、現役チアガール3人と関係者への取材をもとに実態を探ってみた。

なぜ台湾チアは“アイドル”になったのか？

まず話を聞いてみたのが、楽天モンキーズのチア集団「楽天ガールズ」の陸(ルー)筱(シャオ)晴(チン)さん（以下、筱晴）だ。

筱晴さんは1990年生まれで、高校・大学とダンスを専攻してきた専門家だ。2010年にモンキーズの前身のLa Newベアーズのチアガールチームに正式参加。現在は楽天ガールズのダンス総監督兼マネージャーのほか、プロバスケットボールの桃園レオパーズのチアチームの総監督も務める。過去のアルバイト的なチア加入期間も含めると、キャリア17年、台湾球界でチアガールが現在ほど注目される前から踊り続けてきたという、チア業界の生き字引である。

「私も最初はアルバイト的な参加でした。むかしは私みたいにダンス系の方が多くて、職業も元OLさんがやっていたり、いろんな人がいたんです。『太ったから』と辞めていった人もいたり……。それが、徐々に組織や体制が整備されていった感じです。最近はインフルエンサーとか元アイドルの子が加入する例も多くて、過去とはかなり様変わりしていますね」

彼女が働くよりも前の時代、台湾のチアガールはショーガールのような位置づけにすぎなかった。もっと昔にはダンス無しでサイダーを売っていた人たちもいたという。

2009年、筱晴さんが19歳のときにはチアガールチームがいちおう結成されていたが、メンバーも現在のように固定していなかった。実際にYouTubeで当時のチアガールの映像を見ても、応援ルックの若い女性が応援団の笛や太鼓に合わせてメガホンを叩き好きに踊っているだけで、現在のように単独で成立するコンテンツにはなっていない。

やがてチーム名がLamigoモンキーズに変わり、チアチームも「LamiGirls」としてすこし整備されたが、まだ「大したことがなかった」。状況が変化したのは2016年からだ。

「LamiGirlsがユニットとして歌手デビューしたんですよ。MVを撮影してテレビに出て。これがアイドル化のはしりです。当時は私も中心メンバーでした」

楽曲が盛んに聴かれ、ポスターやグッズも売れるようになった。各球団もチアチームの整備に本気になっていく。ちなみに「LamiGirls」は、球団が2019年に日本の楽天に買収され、現在は「楽天ガールズ」に改名している。

「むかしはしっかり踊れたらOK。終わってから出待ちをするファンの方もいなかったですね。チア個人がインスタやライブ配信もしていなかったですし。いまは芸能人化していますし、個人事業主として活動を考えなきゃいけない感じ。かなり雰囲気が違うんですよ」

ダンス経験なしのルーキーも

いっぽう、筱晴さんと同時に話を聞いたのが味全ドラゴンズのチア集団「ドラゴン・ビューティーズ」所属の佩霓(ペイニィ)（以下、Penny）さんだ。20代前半の彼女は今シーズンの4月にデビューしたばかりのルーキーである。

彼女はもともと、幼児教育を専攻していた大学在学中からモデルとして活動。卒業後に幼稚園教諭の資格試験に合格して実習を控えていたが、去年7月にドラゴン・ビューティーズに合格したので、チアガールになった。

「はじめは研修として、スタジアムで観戦しながら野球のルールを覚えました。4か月間は『練習生』の立場でレッスン。わたしはダンス経験がなかったので、先輩のお姉さんたちに教えてもらいながら特訓でしたね」

Pennyさんの同期は15人。8月末の取材時点では5人がまだ練習生で、彼女を含む4人が正規メンバーに昇格してデビューした。残る6人は、さまざまな事情で去っていったという。ダンスがハードで辞める人も多いようだ。厳しい世界である。

練習生の段階からグッズが販売

「練習生のときはまだ、汗をかいても落ちないメイクの方法を知らなくて、お化粧ドロドロになってました」

なお味全ドラゴンズの場合、チアの女性がまだ「練習生」の段階から、球団が個人の顔や名前がプリントされた応援タオルなどのグッズ販売をおこなうケースがある。ファンとしては、推しを練習生の段階から応援して育てて、見事に球場のステージに立ってくれるとアツい。どこかで聞いたことがあるような話だ。

「日本のAKBとかのアイドル文化の影響はあると思いますね。他のアイドルとか芸能人と違って、球場に行けば『会いに行ける』ので」

台湾チアガールがAKB的な文化に似ているかは当事者により意見がさまざまで、個人やチームによって感覚は違いそうだ。とはいえ、似たような動機で彼女らを推すファンは多くいると思われる。

実際に現地を訪れてみると…

実際に桃園楽天野球場に試合を見に行ってみる。台湾の球場では、日本でいう内野席の一塁側と三塁側の隣にチアガールステージがあり（球場によりさまざま。二階席にも設けられていることもある）、かぶりつきの最前列は「髪香区」。つまり、チアのシャンプーの香りが漂うプレミアシートとして珍重されている。通常、レンズの巨大な砲塔を担いだオタクの兄ちゃん（通称「炮哥」）で占められるエリアだ。

チアの多くはインスタグラムのチャンネルを持っており、ファン向けの告知チャットグループで出場日やイニングごとの登場場所を告知する。なので、熱心なファンは推しチアが登場する舞台の前の席を一塁側、三塁側、二階席……と何シートも予約して、試合終了まで追いかけ続けるのである。人気の女の子の場合、オタクの間で撮影ポジションをめぐるバトルも発生する。

チアの登場は1〜3回と7〜9回。さらに5回終了時のグラウンド整備の時間にダンスパフォーマンスがある。チアは攻撃中の応援が中心だが、守備時も三振を取ったときは軽く踊る。チアが登場しない4〜6回は、壇上に地元の少年野球の選手やファンのちびっこが上がって、同じ音楽で踊っている。基本的にユルい空間だ。音楽は日本のような応援団のトランペットではなく、ホーム球場側が放送で流す曲に乗って踊る。

日本の球場の場合、一塁側とライトスタンドがホームチームのファン、三塁側とレフトスタンドの一部がビジターチームのファン、というシート分けである。いっぽうで桃園楽天野球場の場合、内野席は一塁・三塁側とも全面がホーム席だ（他球場も多くはそうらしい）。

この日もビジターチームの富邦ガーディアンズ応援団は遠くライトスタンドに陣取り、がんばって声援を送っていた。なお、ビジターの場合はチアが公式には同行しないのが普通だが、根性のあるチアは自費で応援に行くこともあるという。

“ゆるさ”ゆえのトラブルも？

チアガールの素顔。筱晴さんはダンス分野出身のベテランで、性格は理知的な姉御肌。Pennyさんはモデル出身のルーキーで、性格はまじめで落ち着いた努力家だ。2人とも、もちろんSNSも活用しているのだが、どちらかと言えばおとなしい使い方である。

なので、次回はもっと弾けた人の話を聞いてみよう。元地下アイドル。スポーツから文化系まで超多趣味。そんな、楽天ガールズの「中堅選手」である。

＜取材協力＞

陸筱晴 IG：@sunnie_cat0111

佩霓 Penny IG：@pei_9104

〈《台湾チアの現実》基本給は約5万円、健全アイドル志向から“魂を売る”女性まで？ 日本大好きチアガールを通して見えたカオスな舞台裏〉へ続く

（安田 峰俊）