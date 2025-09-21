井上和香、“生活感”漂う日常ショットを公開「モザイクが逆に気になる」「すてきなファミリー」
タレントの井上和香（45）が21日、自身のインスタグラムを更新。長女（10）が撮影したという、「#朝のひとこま」を公開した。
【写真】長女が撮影！井上和香が公開した“生活感”漂う日常ショット
「娘が急にタブレットで写真撮ってくれた」と紹介し、1枚の写真をアップ。「朝ごはんが終わり、脱力した母が写ってました」と、両手で頬杖をつきリラックスした表情の井上が写る、日常の何気ない1コマを披露した。
この投稿には「上手に撮れてます」「平和ですねぇ」「相変わらずかわいい！」「すてきなお母さん」「時にはゆっくり休んで下さいね」「冷蔵庫に反射して映る娘さん。そしてモザイクが逆に気になる」などのコメントが寄せられている。
井上は2012年に映画監督の飯塚健氏と結婚。15年7月に長女、24年7月に長男（1）が誕生している。
