台湾野球を語るうえで欠かせないチアガールたち。表舞台の華やかさの裏に隠された、いま彼女たちが直面する現実とは？ 中華圏の事情に詳しい筆者が、日本ではあまり知られていない台湾チア業界の実情に迫る。

8月21日に会った中堅チアガールが、楽天ガールズ所属の沈(シェン)珈(ジャー)簱(ユィ)（Kaiiさん）だ。芸名の変更が台湾のヤフーでニュース記事になるほどの、人気メンバーの一人である。

「試合中に踊っているときですか？ もう無心です」

地下アイドルからチアの世界へ

彼女の経歴は豊かである。まず、もともとは台湾の地下アイドル「5TEAM」のメンバー（なお、同グループからは彼女を含め5人の元メンバーの2人がチアになっている）。その後にインフルエンサーに転身して大学に通い、さらにメイドとコスプレイヤーを経験。そして2023年に楽天ガールズに加入した。

アニメを通じて日本が大好きで、すこし日本語が話せる。しばらく取材して話していて、過去のその他の経歴を聞いたところ、Adoの「私は最強」をきれいな日本語で歌ってくれた。台湾のアニメ関連イベントで、アニソンライブ活動の経験があるためだ。

「ただ、最近は前ほどコスプレはやれていないんです。わたし、キャラの個性をものすごく掘り下げてコスプレしていきたいタイプなので、準備する時間がないとできないんですよ。あと、週末は野球の試合があるので、同人イベントになかなか行けないんです」

ほか、Kaiiさんはイラストが描ける。タブレットで描いているらしい。カバンにはちいかわと『鬼滅の刃』の煉獄さんのフィギュアをつけている。いっぽうでスポーツも好きだ。

「いまハマってるのはマラソンで、今年ハーフマラソン走ってみたんですよね。21キロのタイムが1時間59分8秒です」

なお、野球は応援のみならず、自分でも「する」。台湾には全明星運動会というオールスタースポーツ番組があり、チアガールも多数参加する。Kaiiさんはこちらも張り切っている。キャラが立っている人物だ。

「チアガールは200人以上います。バスケやバレーの分野でもいますし、競争が激しい。全員が注目されるわけじゃないので、個性がないと埋もれるんですよ。なので、自分だけの“タグ”を増やす努力をしています」

チアガールたちの「踊る以外の仕事」とは

前回記事で言及した台湾チアガールと日本のAKBの類似性については、Kaiiさんは「あまり似ていない」という意見だ。

「わたしたち、ユニットでなにかをすることはあまりないんです。集合練習も週1回だけ。そのとき新しい振り付けを教わって、あとは基本的に自主練習なんですよ。でも、翌週には振り付けを覚えているかチェックがある。なので、普段は動画を見て各自で練習しないと、すぐに遅れてしまいます」



8月20日、楽天桃園野球場で踊るKaiiさん。エンターテイナーだ。 ©︎安田峰俊

集団練習が多いのは練習生のほうだ。ファンが練習生の段階から推しを育てる雰囲気も、前回のPennyさんのように、ほぼ新人の状態で業界に入った人のほうが感じやすい。

対してKaiiさんの場合、地下アイドルやアニソンライブで舞台慣れしていたので、練習生を経ずにいきなり正式メンバーになった。正式メンバーは、ダンス練習も個別でおこなうのがメインなので、元地下アイドルの彼女としては、AKBっぽさを感じづらいのだろう。

なにより、チアガールの個別活動は練習だけではなく、収入面もそうだ。彼女らは個人事業主なのである。

「チアだけだと、収入は安定しにくいと思います。試合の出演料抜きだと月に1万台湾元に満たないくらい。あと、チームのメンバーは30人近くいますが、上の人の判断でお給料や出演料が決められるはずなので、けっこう差があるはずです。他のイベントにどれだけ呼ばれるかがキモになりますよね」

人によっては、最大の収入源になるのがライブ配信だ。なかには1ヶ月で80万元（約370万円）稼ぐチアガールもいる。

「でも、わたしは配信あんまり好きじゃないんです。泣き落とししたりして、テクニカルに課金を煽るとか、イヤじゃないですか。自分の魂を売るみたいなのは嫌いなんですよ。正々堂々やりたい。でも、配信自体はしなきゃいけないので、マラソンの様子とか流してます。もう、めっちゃ健全な感じで」

上手に煽るチアガールの場合、ファンの男性同士で投げ銭競争を仕掛ける。結果、ライブチャット画面は、「ミサイル」と呼ばれる5万元規模の大口課金が飛び交う戦場と化す。そのため、大量課金したのに球場で手を振ってくれないとか、配信中にしっかり感謝してくれなかったといった理由で怒り出すファンもいる。

投げ銭“パパ”に家を買ってもらう女性も…

「日本のアイドルとの違いは、ファンの方がわたしたちにインスタグラムなどでダイレクトメッセージを送って、連絡を取れてしまうことなんです。わたしはファンの方と距離感をきっちり取りたいので、あまり返事はしないんですが」

なかには、ダイレクトメッセージで球場で撮影した写真を送ってくれる熱心なファンもいる。ただ、その写真をインスタグラムに上げると「なぜ僕の写真は載せてくれないのか」といった、ファン同士のネットバトルが発生する。炎上のマネジメントも、個人事業主である個々のチアガールがやるしかない。負担は小さくないのだ。

別の場で聞いた、チアガール業界に詳しい人の話によると、「ライブチャット・パパ」に車や家を買ってもらったり、月に相当なお手当をもらったりする女性も存在するという。距離感を間違えた大量課金ファンによる本人突撃、といった事態もあるようだ（なお、今回の企画で取材に応じてくれた3人は全員とても真面目な人たちなので、その手の話は嫌悪感しかないそうである）。

「わたしは健康的なイメージでやっていきたいです。将来は運動ブランドの広告やアンバサダーをやれるようになりたい。勉強も続けて、もっと自分を成長させたいですね」

Kaiiさんは東京マラソンにも出たいそうである。今後のWBC台湾チームの応援なども含めて、いつか日本で彼女の姿が見られるか。ちょっと楽しみだ。

沈珈簱 IG：@kaii_0421

（安田 峰俊）