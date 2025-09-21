愛犬の健康管理のために日常に取り入れたい確認ポイント

「愛犬には元気に、健康で、楽しく長生きしてほしい」と思うのは飼い主のみなさん共通ですよね。

そのためには、狂犬病予防注射や混合ワクチン接種、フィラリア症やノミ・マダニの予防、そして定期的な健康診断が欠かせません。

さらに加えて、日常のちょっとした時間にできる“飼い主による健康チェック”もとても大切です。

1.ごはんはしっかり食べることができていますか？

基本的には総合栄養食であるドッグフードを与えているご家庭が多いと思います。パッケージに記載されている給与量を目安にすれば安心です。

ただし、急に食欲が落ちたり、逆にごはんを催促するようになったりするなど、食欲に急激な変化が見られたときは要注意。

ほとんど食べない日が続く、まったく口にしないといった場合には、早めに動物病院で診てもらいましょう。

2.排泄物の状態は良好ですか？

排泄物は愛犬の健康のバロメーターになります。量・回数・色・ニオイ・かたちなど、毎日欠かすことなくチェックしましょう。

うんちがいつもよりやわらかいまたは硬いと感じる 軟便や下痢をしている おしっこの色が濃いまたは薄い 頻尿になっている（何度もトイレに行く）

このような症状があるときは、動物病院で診てもらいましょう。

3.行動に急激な変化はありませんか？

昨日まで元気に走り回っていたのに、急に元気をなくす、散歩を嫌がる、ケージから出ず寝てばかりいるなどは、体調不良のサインかもしれません。

痛みがあると、逆にソワソワ歩き回ることもあります。しばらく様子を見てもよい場合もありますが、食欲が落ちている／落ち着かず歩き回るといったときには、病院で診てもらいましょう。

4.呼吸は荒くなっていませんか？

心臓や気管に問題があると、呼吸が荒くなることがあります。酸素が足りていないと舌が紫や青色になる「チアノーゼ」が見られることもあります。

暑さとは関係なく呼吸が荒いと感じるときは、できるだけ早めに病院を受診してください。

日常的には、愛犬が安静にしているときの呼吸数を数えておくと安心です。お腹の動きを1回と数えると分かりやすいでしょう。

まとめ

小型犬…1分間に約25回前後 大型犬…1分間に約15回前後 短頭種…やや多めになることもあり

愛犬の健康管理のために日常に取り入れたい確認ポイントを4つ解説しました。

ごはんはしっかり食べることができていますか？ 排泄物の状態は良好ですか？ 行動に急激な変化はありませんか？ 呼吸は荒くなっていませんか？

健康管理は、毎日のちょっとした観察の積み重ねからできます。「いつもと同じ」を知っているからこそ、「今日は少し違う」に気づけます。

小さな変化に気づけるのは飼い主さんだけです。獣医師でも見抜けないことがあります。

たとえば「食べた量」「水を飲んだ量」「排泄の状態」などをメモに残しておくと、診察時にとても役立ちます。スマートフォンで写真を撮って記録しておくのも良い方法です。

毎日の小さな気づきが、愛犬の大きな健康につながります。

(獣医師監修：後藤マチ子)