お姉ちゃんがブランコに乗っている姿を初めて見て、ワンコは衝撃を受けたようで…？想像を超えるナイスリアクションが面白すぎると話題になり、投稿は記事執筆時点で9万9000回再生を突破。「可愛すぎる」「めっちゃ笑った」といった声が寄せられています。

【動画：『ブランコに乗るお姉ちゃん』を初めて見た犬が…芸人顔負けの『100点満点のリアクション』】

お姉ちゃんがブランコに乗る姿を見たら…

TikTokアカウント「mcmama.1234」に投稿されたのは、ビションフリーゼの「ミルク」くんがご家族と一緒に公園に行った時の出来事です。ミルクくんがペットカートに乗ってのんびり過ごしていると、背後でお姉ちゃんがブランコに乗って遊び始めたそう。

公園に来られて嬉しいのか、ママさんのお顔を見ながらニコニコしていたミルクくん。しかしブランコが大きく前に揺れて、お姉ちゃんの姿が視界に入ると…？

ワンコのリアクションに爆笑

人がブランコに乗っている姿を初めて見たミルクくんは、衝撃を受けてお目目をまん丸に！そして今度は後ろに下がっていくお姉ちゃんの姿を目で追っていたかと思うと、「なにこれ！？」と問いかけるようにママさんの方にバッとお顔を向けたそう。芸人顔負けのナイスリアクションに、思わず笑ってしまいます。

混乱する姿が可愛すぎる

その後もミルクくんは、ブランコをこぎ続けているお姉ちゃんをじろじろ見ては、ママさんに「お姉ちゃん、何してんの？」とお目目で問いかけて、ずっと混乱しっぱなしだったそう。頭の上にはてなマークを浮かべている姿が、たまらなく可愛いです。

これからもミルクくんは初めて見る光景を目にしたり、びっくりする出来事が起こったりするたびに、可愛くて面白いリアクションで笑わせてくれることでしょう。

この投稿には「すごい困惑してるの顔に出てますねｗ」「アイツ大丈夫かよ。ってママに言ってるｗ」「表情豊かでわかりやすい」「可愛すぎてループして見た」といったコメントが寄せられています。

ミルクくんの表情豊かで可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「mcmama.1234」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mcmama.1234」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。