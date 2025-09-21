愛犬への愛が深すぎる赤ちゃんの姿が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で61万9000回再生を突破し、「優しい子やなぁ～」「可愛すぎて癒ししかない」「ずーっと見ていたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが『箱の中に閉じ込められた犬』を発見→助けようとした結果…『己の無力さに気付いた瞬間』】

愛犬が閉じ込められている！？

Instagramアカウント「shiro_frenchbull」の投稿主さんは、フレンチブルドッグの『しろ』ちゃんと暮らしています。多くのわんこがそうであるように、しろちゃんもシャンプーの後のドライヤーが苦手でした。投稿主さんは、そんなしろちゃんのために、箱型のドライヤーハウスを購入したそうです。

早速ドライヤーハウスで体を乾かしていたしろちゃん。しかし、一緒に暮らしている赤ちゃんが、部屋にしろちゃんがいないことに気が付きました。やっとのことでしろちゃんを発見した赤ちゃんですが、傍目には小さな箱に閉じ込められているようにしか見えません。しろちゃんを触ろうと手を伸ばしてみますが、ガラス扉があって触ることもできませんでした。

自分の無力さに思わず号泣

なんとか助け出そうと扉に手を伸ばす赤ちゃんでしたが、ことごとく失敗。もしかして、もうしろちゃんは出てこられないの…？そんな不安に襲われてか、泣き始めてしまいました。

一方、大泣きする赤ちゃんを見て、しろちゃんは呆然。どんなに泣かれても、ドライヤーが終わるまで出ることはできないのです…。固い絆で結ばれた2人のワンシーンに、思わずホッコリしてしまいますね♡

愛犬への愛が深すぎる赤ちゃんの様子に思わずホッコリした人は多く「これは可愛い(笑)そして泣ける」「大好きなお兄ちゃんと認識している証」「何度も何度も見てしまいます」などさまざまなコメントが寄せられました。

仲良しな2人の姿も♪

しろちゃんと赤ちゃんは、普段からとても仲が良いのだそうです。別の日には、赤ちゃんが笛で遊ぶ様子も紹介されました。笛の音に誘われて、しろちゃんが近づいてきます。

笛に興味津々のしろちゃんは、赤ちゃんの顔をクンクンしていたといいます。そんなしろちゃんに、赤ちゃんも思わずケラケラと笑いが止まりません…♪いつまでも見ていたくなる、仲睦まじい2人なのでした。

Instagramアカウント「shiro_frenchbull」には、しろちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

