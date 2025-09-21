「初出場の扉が開く」プレミア名門移籍の21歳日本人がついにデビューか！「理想的な対戦」と英報道
この夏、川崎フロンターレからトッテナムに移籍した高井幸大は、プレシーズンに負傷して戦列を離脱した。だが、週明けにはチーム練習復帰が見込まれている。
足底筋膜の負傷で出遅れた高井だが、トーマス・フランク監督は９月19日、合流に近づいていると話した。22日に月曜にはチームと練習できるはずと説明。「確信している」とも述べた。
20日のプレミアリーグ第５節で、ブライトンと２−２で引き分けたトッテナムは、24日に次戦を控えている。リーグカップ３回戦、３部ドンカスターとの一戦だ。21歳のCBがこの試合に出場するか注目されている。
チャンピオンズリーグも開幕し、日程が厳しくなっていくなか、ドンカスター戦はターンオーバーも予想される。それだけに、欧州カップ戦の登録メンバーから外れている高井に出場機会が訪れるとも言われているのだ。
専門サイト『The Spurs Web』は20日、の戦列復帰が近いことを受け、「月曜にタカイがフル練習に復帰したら、今週は初出場の可能性に扉が開く」と報じた。
「トッテナムは24日にリーグカップ３回戦でドンカスターと対戦する。実戦で起用し、貴重な出場時間を積ませるための理想的な対戦と思われる」
「タカイが先発出場するか、ベンチスタートになるかは分からない。だが、トッテナムが彼をレンタル移籍させないことを選んだ事実は、今季トップチームで彼を起用する計画があることを示す」
トッテナム守備陣はワールドクラスのDFも擁する。競争が激しいのは言うまでもない。だが、将来を見据えつつ、クラブが一定の資金を投じて高井を獲得したのも事実。活躍の場が与えられ、日本代表DFがアピールできることを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
