牡羊座・女性の運勢

たとえば、もし、いま心身に不調を抱えているなら、病院にはぜひ行くべきです。きちんとした診断が出て心配や不安がグッと軽減するかも。これに象徴されるように、牡羊座が長く抱えている問題は「第三者（もしくは社会）の目を通じて解決に向かう」よう。まあそれが必要だと牡羊座自身もわかっていますよね。かつ、そういう行動を通じて今後についてもジワジワ見えてくるでしょう。いち早くその状況を察するのは、牡羊座の大事な人のよう。「これからはこうしていこう！」と提案されたら、ぜひ乗りましょう。いろいろまだ不透明な面はあると思いますが、向かおうとしている道は正しいです。体の変調は出やすい時期なので、手厚いケアを。生活を規則正しくすると、一気に安らぎますよ。

牡羊座・男性の運勢

仕事面、健康面なども含めた自分の日常内の問題に対し、一度客観的な視点を通すことで前向きな展開が得られるとき。ずばり心身の不調があるなら、いま病院にかかりましょう。それによって「自分の抱えている問題が何なのか」が解明され、何かから解放されるとともにこれからの道筋も一気に見えてくるはずです。多少はシビアな現実もあるかもですが、得られる安心や心強さのほうがはるかに上回ります。また、この展開を通じて牡羊座より先に「今後自分たちはどうすべきか」を察知するのは、パートナーや親友を筆頭とする、牡羊座の大事な人たちかも。まだわからないことも多そうですが、方向性はあっています。すぐに気持ちもついて来るよ。